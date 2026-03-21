El Palmer Basket paga muy caro su segundo cuarto ante el Obradoiro

El Palmer Basket Mallorca plantó cara al Monbus Obradoiro, pero acabó cediendo por 89-80 en un partido en el que compitió hasta el último cuarto ante uno de los aspirantes al ascenso.

El conjunto mallorquín arrancó con personalidad y llegó a mandar en el marcador en los primeros minutos, impulsado por un inspirado Duda Sanadze, autor de los siete primeros puntos del equipo. El acierto exterior y el buen movimiento de balón permitieron a los de Juan Ignacio Díez De Acharán tomar ventaja, con aportaciones de Urdiain, Scrubb y Feliu, para cerrar el primer cuarto por delante (19-24).

El Palmer Basket mantuvo el control en el inicio del segundo cuarto e incluso amplió la diferencia hasta el 19-29 tras un triple de Feliu. Sin embargo, el Obradoiro reaccionó con un parcial de 8-0 y cambió el ritmo del partido. El dominio en el rebote y el liderazgo de Leo Westermann dieron la vuelta al marcador, llevando el choque al descanso con una clara ventaja local (53-38).

Mejoría tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el equipo mallorquín volvió a meterse en el partido. Phil Scrubb, con cinco puntos consecutivos, lideró la reacción, bien acompañado por Atencia y Feliu, mientras el equipo elevaba su intensidad defensiva. El Palmer Basket redujo diferencias y llegó al último cuarto con opciones (69-62).

En el tramo final, los isleños se acercaron hasta los cuatro puntos (74-70) tras una acción de Golden Dike, pero el Obradoiro supo gestionar su ventaja con el acierto de Westermann, Brito y Galán. Pese al esfuerzo final, el Palmer Basket no pudo culminar la remontada.

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Phil Scrubb, con 17 puntos y 13 asistencias, fue el jugador más destacado de un Palmer Basket que ofreció una buena imagen, pero que no pudo evitar la derrota en una de las pistas más exigentes de la categoría.