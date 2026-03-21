El Palma Futsal se queda sin gasolina ante el Barcelona y se despide de la Copa de España

El Illes Balears Palma Futsal tendrá que seguir esperando para conquistar la Copa de España. El todopoderoso Barcelona fue demasiado para los mallorquines, que resistieron mientras les duró la gasolina en el Palacio de los Deportes de Granada (7-1). El triplete de Gauna, y los goles de Pito, Antonio, Neguinho y Erick frustraron las intenciones de los de Antonio Vadillo, que cuajaron una buena primera parte, pero que se diluyeron como un azucarillo en la segunda ante la clara superioridad de los de Javi Rodríguez.

Este domingo el Jaén, que apeó al Movistar Inter (0-3), será el rival del verdugo de los de Ciutat en la gran final de la competición con más solera del calendario nacional.

El Palma Futsal, con la Final Four de la Champions en el horizonte, se va algo mejor de lo que llegó a esta Copa de España. Cuajó una muy buena actuación en los cuartos de final ante el Manzanares (2-6), aunque ante los catalanes apenas le dio para competir la mitad del choque. Hay que exigirle más al tricampeón de Europa y del mundo, pero la realidad es que el Barcelona está a otro nivel ahora mismo.

El 7-1 es un resultado que hace daño en la autoestima, pero que tampoco refleja lo que fue el encuentro. Eso sí, el nivel de exigencia de Vadillo y del presidente José Tirado debe seguir elevado porque todavía queda mucho por delante. Ya llegará el momento de reflexionar sobre los defectos visibles y no tan visibles del proyecto de este curso, pero tampoco hay que ser injusto con un club que ha tocado el cielo al estar por encima de sus posibilidades en las últimas tres temporadas.

Machado conduce el balón. / Palma Futsal

No habían pasado ni cinco segundos y Fabinho ya había disparado a portería. Era toda una declaración de intenciones del Palma Futsal, que necesitaba mostrarse agresivo para enviar un mensaje al rival de que no se podía descuidar. Los de Ciutat demostraron mucha concentración atrás, pero también querían dejar claro que no iban a esperar al Barcelona. Deivao tiró fuera y la respuesta de Adolfo y Antonio fue rápida, con disparos que no cambiaron el marcador.

Los catalanes tampoco tenían prisa, pero no estaban encontrando espacios hasta que se aprovecharon de uno de los pocos errores del rival. Lucao no acertó a chutar y Neguinho, ex del Palma, lideró una contra que finalizó con un tiro repelido por Dennis y con Gauna anotando el 1-0.

Fue un jarro de agua fría que duró poco tiempo porque los baleares reaccionaron a tiempo. Un chut de falta de Alisson fue tocado de espuela por Fabinho, Dídac se despistó y Machado lo metió dentro de la portería. Apenas había pasado un minuto entre un golpe y otro, pero quedaba un mundo por delante porque apenas se llevaba un cuarto de hora de choque.

El Barcelona aumentó su posesión del balón y dio un buen susto con un chut de Pito que se estrelló violentamente en el palo. Lo bueno es que el Palma demostró personalidad y Charuto, poco después, también envió su remate al poste. Era una guerra muy igualado en el que los detalles, a los que siempre alude Vadillo, lo iban a marcar todo. Como por ejemplo la acción en la que Deivao, a 28 segundos del final, despejó un tiro de Adolfo sobre la misma línea después de que Dennis se hubiera ido de excursión en la acción anterior y no hubiera llegado a tiempo.

La segunda parte no pudo empezar peor. Neginho le robó la pelota a Fabinho y le cedió el balón a Pito para que fusilara a Dennis. Este tanto cambiaba el panorama del encuentro, algo que el Palma entendió rápidamente. De hecho, Machado, primero, y Ernesto, después, estuvieron muy cerca de igualar, pero faltó puntería. Y en la siguiente acción fue Rivillos el que lanzó un obús que obligó a lucirse a Dídac. Pero eso no se quedó ahí porque el campeón de Europa, que esta semana reconoció que se marcha al Movistar Inter en verano, chutó con el alma y el balón se fue directo al larguero. El de Torrejón no se lo podía creer, pero los isleños tenían que insistir.

El Barça, por su parte, quería ampliar la renta, pero Dennis despejó el chut de Gauna y poco después el de Erick. Incluso una contra peligrosa de Pito pudo encarrilar el duelo, pero el meta estuvo en su sitio. El Palma estaba espeso a la hora de crear, Lucao no aparecía como en el partido de cuartos ante el Manzanares y el cronómetro iba pasando sin que cambiara la dinámica.

Empezaron a aparecer las imprecisiones en los pases y las urgencias, como algún chut del propio Dennis de demasiado lejos. En otra de las incorporaciones de Dennis, el Barcelona estuvo a punto de marcar, pero Fabinho lo evitó en el último suspiro. Incluso Pito otra vez volvió a dar miedo, pero el cancerbero seguía dando la talla.

Daba la impresión de que a los verde pistacho les faltaba energía y eso frente a un adversario de este calibre es letal. Y tanto va el cántaro a la fuente, que los azulgranas pusieron el 3-1 en el electrónico. Gauna se sacó de la chistera un tiro casi sin ángulo que sorprendió a Dennis y evidenció su enorme calidad. Y lo peor es que, casi sin tiempo para digerirlo, Antonio regateó a Dennis y marcó el 4-1. Era el minuto 33 y ya había demasiada tierra de por medio.

Vadillo ordenó portero-jugador con la entrada de Maia, algo tenía que intentar, pero ya era muy complicado. El duelo estaba más que decidido, pero Gauna, Neguinho y Erick abultaron un marcador exagerado (7-1).

Ficha técnica

BARCELONA: Dídac, Antonio, Gauna, Matheus y Pito. También jugaron Neguinho, Sergio González, Adolfo, Touré, Erick, Fits

PALMA FUTSAL: Dennis, Machado, Rivillos, Ernesto y Fabinho. También jugaron Deivao, Lucao, Alisson, David Peña, Piqueras, Charuto, Lin y Maia.

GOLES: 1-0: Gauna (min.15), 1-1: Machado (min.15); 2-1: Pito (min.21);3-1: Gauna (min. 33);4-1:Antonio (min. 33); 5-1: Neguinho (min.37); 6-1: Gauna (min.39); 7-1: Erick (min.39).

ÁRBITRO: Juan José Cordero y Pablo Delgado.

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T. AMARILLAS:Erick (min.10), Dennis (min.15), Sergio (min.30), Lucao (min.31).