El Palma Futsal desafía a un gigante para volver a la final de la Copa de España

Es el más difícil todavía, pero está obligado a intentarlo. El Illes Baleares Palma Futsal desafía este sábado (21:30 horas / IB3 Televisió y Teledeporte) al todopoderoso Barcelona en busca de la final de la Copa de España. Es la tercera semifinal consecutiva de los verde pistacho, algo que demuestra que los de Antonio Vadillo han elevado su rendimiento en la competición más mediática del fútbol sala nacional. La gran victoria ante Quesos El Hidalgo Manzanares (2-6) del viernes en Granada, con Lucao y Dennis como estrellas, han animado a un grupo que necesitaba una gran alegría después de la derrota en Peñíscola.

El Barça es uno de los grandes históricos del torneo y segundo equipo más laureado de la competición con siete títulos. Los azulgranas llegan a Granada como uno de los favoritos al título tras golear al Viña Albali Valdepeñas por 7-1 en cuartos de final. Serán un rival de máxima exigencia para los baleares y será la segunda vez que ambos equipos se vean las caras en unas semifinales de Copa de España tras la edición de 2024 en Cartagena, donde el duelo se decidió desde el punto de penalti con victoria catalana. Esta temporada ya se han enfrentado en liga, con victoria barcelonista por 2-0 en la jornada 12.

El equipo de Antonio Vadillo llega a la semifinal tras mostrar una versión seria ante el Manzanares. La solidez defensiva mostrada ante Manzanares, con Dennis como referente absoluto bajo palos, y la capacidad ofensiva de un bloque que tiene recursos y argumentos para competir contra cualquiera son los pilares sobre los que los baleares deben construir su camino hacia la final. Por tercer año consecutivo en semifinales, el Palma Futsal sueña con ir un paso más allá y repetir la gesta de 2025.

Un club que no para de escribir su historia. Once finales, diez de ellas en los últimos cuatro años. El Illes Balears Palma Futsal sale este sábado a Granada a por la duodécima