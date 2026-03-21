Márquez se mueve como pez en el agua en Brasil

Día rarísimo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, de Goiania, donde se corre el Gran Premio de Brasil, segunda prueba del Mundial de MotoGP tras el triunfo inapelable del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que el viernes empezó a sufrir en sus propias carnes lo que significa partir como favorito en todas las carreras cuando uno quiere aspirar al título mundial.

Fue un día tan raro que los tres pilotos que coparon el podio de Buriram (‘Bezz’, Pedro Acosta y Raúl Fernández) no tuvieron, desde luego su mejor día y, al menos, el ‘Tiburón de Mazarrón’ sí pudo salvar los muebles al meterse directamente en la ‘quali’ mientras sus otros dos compañeros de podio en Tailandia deberá de pasar hoy por la Q1 para intentar asegurarse un puesto en las primeras líneas de la parrilla de la prueba al ‘sprint’ (19.00 horas DAZN), que tendrá 15 vueltas al pequeño trazado brasileño de 3.835 metros.

Dos de los grandes favoritos al título, Marc Márquez y Pedro Acosta (evidentemente, todo el mundo espera que ‘Bezz’ supere cómodamente la Q1 y pelee por la primera línea en la Q2), explicaron a la perfección que ‘sprint’ y que GP se esperan. No hay duda que sabiendo que la climatología, que el viernes hizo de las suyas tanto al inicio de la jornada como al final, puede cambiar cualquier lectura y, por descontado, pronóstico de la carrera.

Marc Márquez confirmó que, al ser un día de improvisación absoluta por culpa de las lluvias, se encontró físicamente mucho mejor que en Tailandia de su hombro derecho.

"Creo que ésta va a ser una carrera de las duras en MotoGP”, afirmó el 'Tiburón de Mazarrón'. “Sobre todo por el desgaste mental de dar tantísimas vueltas, pasar tantísimas veces por el mismo sitio. Y sobre todo si sigue pareciendo que vamos a correr con parches de agua. Entonces, creo que será un circuito como Sachsenring, que en los días en los que hace mucho calor, es fácil cometer errores. Pero bueno, creo que habrá que tomárselo con calma. Esperar que todo esto se seque, pero en una condición de sol y bonita, creo que es una pista que puede dar mucho juego".

Márquez, por su parte, explicó al detalle cómo es o como interpreta él el nuevo trazado brasileño. “Ha sido un día de improvisación, uno de esos días que me gusta a mí, de incertidumbre, de no saber cómo está la pista, de pilotar con manchas de agua o humedad en el asfalto, es decir, condiciones en las que suelo moverme bien, pero todo puede cambiar en horas”.

“Será una carrera muy dura por el desgaste mental de dar tantísimas vueltas y pasar tantísimas veces por los mismos sitios. Y, sobre todo, si se mantiene la posibilidad de que corramos con la pista llena de parches de agua. Pedro Acosta — Piloto de KTM y líder del Mundial de MotoGP

“Esta pista requieren dos estilos de pilotajes muy distinto”, siguió explicando el nueve veces campeón del mundo. “El sector uno, es muy especial, no sé, difícil y luego los sectores 2, 3 y 4 son sectores en los que me encuentro cómodo, me gustan. El sector uno es mucho paso de curva, más como Cataluña, Malasia o Indonesia, circuitos que se me dan mal y, luego, vienen el 2 y 3, más lentos, más técnicos, donde tienes que ser muy preciso para aprovechar bien la pista y el sector cuatro creo que no lo tenemos claro ninguno, pues es el que tenía la pista más complicada y era muy difícil de interpretar”.

Al mayor de los Márquez no le molestó insistir en que, físicamente, se encontraba mucho mejor que en Tailandia y espera que en EEUU, la próxima semana, en uno de sus circuitos favoritos mejore aún más de su hombro derecho “para llegar a Jerez ya en casi perfectas condiciones”.

"Me favorecen las condiciones raras"

Respecto a la pista de Goiania, MM93 reconoció que “en agua tiene mucho agarre, pero en seco, al menos yo, no he sabido interpretar cómo era, también parece bueno, pero con las manchas de agua y humedad que había creo que nadie se ha atrevido a forzar, pues los parches de humedad dan cierto respeto. A mí, desde luego, me favorecen las condiciones raras, intermedias, pero el riesgo será grande si corremos así, sobre todo en la primera parte del trazado con esas curvas tan rápidas”.

El primer día de Goiania fue tan raro, insisto, por culpa de clima, que la primera moto fue una Honda, la del francés Johann Zarco, que paró el crono en 1.21.857 minutos), seguido, cómo no, de Marc Márquez (Ducati) y, ¡sorpresa!, el fabuloso piloto turco, rey de Superbikes y gran fichaje de Yamaha, Toprak Razgatlioghu. Luego, sí, luego aparecieron en cuarto y quinto lugar dos campeones como Jorge Martín (Aprilia, la única Aprilia que brilló) y Pedro Acosta (KTM), líder del Mundial.