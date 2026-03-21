Marc Márquez puede con Di Giannantonio en la sprint del GP de Brasil

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado su primera victoria de la temporada al vencer la carrera 'sprint' del Gran Premio de Brasil de MotoGP, que se disputó con más de una hora de retraso al aparecer un bache y un agujero en la recta de meta del circuito 'Ayrton Senna' de Goiania.

Marc Márquez supo esperar el momento propicio para superar al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que cometió un error a poco más de dos vueltas del final que el nueve veces campeón del mundo de motociclismo supo aprovechar para lograr el triunfo.

La carrera 'sprint' se hizo esperar pues tras terminar las clasificaciones oficiales de MotoGP Dirección de Carrera detectó un bache en la recta de meta del circuito en el que apareció un pequeño agujero que hizo saltar las alarmas.

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Dirección de Carrera canceló las clasificaciones oficiales de Moto3 y Moto2, que debían disputarse antes de la carrera 'sprint' para que pudiesen solucionarse el problema, que pasó por abrir el agujero para ver si se había producido algún movimiento de tierras y, posteriormente, volver a cerrarlo y esperar a que el 'parche' secase por completo.

Logrado el objetivo, se procedió a la salida de la 'sprint', en la que el italiano Fabio di Giannantonio, autor de la 'pole position' no falló y se puso al comando de la carrera, con Marc Márquez tras su estela al superar al italiano Marco Bezzechi, en tanto que por detrás el francés daba buena cuenta de Bezzecchi y poco después de Márquez.

Al apagarse el semáforo la Ducati Desmosedici del español Fermín Aldeguer derrapó espectacularmente, obligando al piloto a 'soltar' el acelerador para controla la moto, lo que le hizo pasar de la séptima posición en la que estaba en la formación de salida hasta la decimonovena y obligado a remontar.

Poco duró la carrera del español Joan Mir (Honda RC 213 V), quien se fue por los suelos en la curva seis sin posibilidad de continuar.

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Por delante, sin ponerse nervioso, Marc Márquez esperó su oportunidad y al comienzo de la tercera vuelta superó a Fabio Quartararo para intentar evitar que se escapase Di Giannantonio, algo que poco después también hizo Marco Bezzecchi, mientras el francés tenía problemas para mantenerse en la trazada y era 'acosado' por el español Jorge Martín, que lo superó en la recta de meta al comienzo de la cuarta vuelta.

El español Pedro Acosta (KTM RC 16), que salía desde la novena posición, no pudo recuperar ni un solo puesto en esos giros iniciales, aunque tras el rebufo del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y por delante del piloto 'local, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

En la sexta vuelta Fabio di Giannantonio contaba con una ventaja de 1,2 sobre Márc Márquez, quien décima a décima intentaba recortar distancias con el italiano, firme en la primera plaza.

Tras ellos, Jorge Martín consiguió superar en el séptimo giro a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, que cometió un error y se fue largo en una curva, dejando el camino libre al español.

En el ecuador de la carrera, prevista a quince vueltas, comenzó el 'ataque' de Marc Márquez, quien cambió el ritmo de vuelta rápida y en apenas dos vueltas se puso a seis décimas de segundo.

El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) fue la siguiente víctima de la carrera, al rodar por los suelos en la primera curva del trazado, al perder adherencia la rueda delantera de su moto y al que poco después siguió el accidente de Maverick Viñales (KTM RC 16) en la curva cuatro.

Una vuelta más tarde, en el octavo giro, la ventaja de Di Giannantonio era de sólo medio segundo sobre el campeón del mundo de MotoGP en 2025.

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Acosta intentó en varias ocasiones superar Bagnaia pero el italiano le devolvía uno tras otro los adelantamientos y en cabeza de carrera Márquez ya estaba prácticamente tras el rebufo de la moto del 'Diggia'.

A tres vueltas del final Fabio di Giannantonio apenas contaba con tres décimas de segundo de adelanto sobre Marc Márquez, que no quería cometer el más mínimo error y se fue acercando al italiano muy poco a poco, para superarlo en las últimas curvas del trazado antes de entrar en las dos vueltas finales.

En esa parte final de la prueba el español, vigente campeón del mundo de MotoGP, se dedicó a intentar cerrar todos los huecos a su rival para evitar que le adelantase, un objetivo que no pudo lograr el transalpino.

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Con ellos en el podio acabó un 'solido' Jorge Martín, que hizo una carrera en constante progresión, por delante de su compañero de equipo Marco Bezzecchi, el también piloto de Aprilia, el japonés Ai Ogura, el francés Fabio Quartararo, Alex Márquez, 'Pecco' Bagnaia, Pedro Acosta y Diogo Moreira en las diez primeras posiciones.