Louise Racing conquista la Yanmar Dragon Gold Cup en el último asalto

La embarcación Louise Racing se ha proclamado vencedora de la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals 2026, que ha finalizado hoy en aguas de la bahía de Palma. El equipo escocés liderado por Grant Gordon se ha impuesto con autoridad tras una sólida actuación en la última regata y ha sabido aprovechar el pinchazo de su principal rival, Ginkgo Racing, que llegaba a la jornada final como líder de la clasificación general.

La última regata del campeonato ha comenzado más pronto de lo habitual. Las previsiones meteorológicas indicaban que el viento perdería intensidad a lo largo del día, por lo que el Comité de Regatas decidió adelantar el procedimiento de salida para garantizar la disputa de la prueba. La salida se dio finalmente a las 9:45 horas, con bandera negra y tras una llamada general, con un viento del noreste de unos 7 nudos de intensidad.

Uno de los tramos de popa de la regata de hoy. / Nautimedia

En la salida, la embarcación húngara Indigo salió fuera de línea y fue descalificada. El inicio estuvo marcado por la tensión propia de una jornada decisiva, ya que no había posibilidad de descarte y la clasificación seguía completamente abierta. Dos de los favoritos, los equipos británicos Louise Racing y Bluebottle, realizaron una buena salida y se situaron desde el principio en los puestos de cabeza.

El triunfo en la regata del día fue para el barco alemán Khaleesi, patroneado por Nicola Friesen, que supo aprovechar la situación para firmar una brillante victoria. La segunda posición fue para el sueco Miss Behavior, de Jan Secher, mientras que el británico Bluebottle, de Graham Bailey, cruzó la meta en tercera posición.

Por detrás llegó Louise Racing, patroneado por Grant Gordon, que finalizó la manga en quinta posición, resultado suficiente para asegurarse la victoria final en la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals 2026. Su principal rival, el suizo Ginkgo Racing, liderado por Jan Eckert, no tuvo una buena regata y terminó en el puesto 36, lo que le hizo caer hasta la tercera posición del podio, superado por Bluebottle, que ascendió al segundo lugar.

La tripulación del equipo ganador ha estado formada por Grant Gordon, Luke Patience, Faye Chatterton y Ruairidh Scott.

La tripulación del Louise Racing celebra el triunfo a bordo del barco. / Nautimedia

Tras levantar el trofeo, Grant Gordon mostró su satisfacción y destacó el significado de la victoria: “La clase Dragon es una comunidad muy especial, con un nivel competitivo altísimo. Este ha sido mi octavo intento en la Dragon Gold Cup y me siento enormemente orgulloso de ganar aquí con un equipo escocés formado por tres jóvenes regatistas: Luke, Rory y Faye. Los cuatro hemos logrado conquistar este trofeo”.

El armador también valoró la experiencia de competir en Mallorca: “España no es un país donde la clase Dragon compita con mucha frecuencia, pero venir a Puerto Portals, navegar en la bahía de Palma y poder pasar seis días en el agua en marzo, con estas condiciones de sol y viento, ha sido increíble. Toda la organización ha hecho un trabajo fantástico para que este evento sea posible”.

En la categoría Corinthian, reservada a tripulaciones formadas por regatistas no profesionales, el triunfo fue para la embarcación local Dr. Chacartegui, armada por Francisco Javier Chacartegui. El barco mallorquín finalizó octavo en la clasificación general absoluta, convirtiéndose además en el mejor español de una flota compuesta por 65 embarcaciones de 17 países.

Javier Chacartegui se mostró muy satisfecho con el resultado: “Ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros, que venimos del mundo amateur. Regata tras regata hemos ido mejorando”. El armador destacó además la importancia del trabajo colectivo: “La clave ha sido el equipo: conseguir una tripulación con la que te entiendas bien y trabajar juntos para lograr un resultado así”.

La equipo Dr. Chacartegui junto a Corinna Graf y Juan Antonio Amengual. / Nautimedia

También se entregó la Nations Cup, el trofeo que premia la clasificación por países. El equipo británico, formado por las embarcaciones Jerboa, Louise Racing y Bluebottle, se adjudicó el primer puesto con claridad.

La ceremonia de entrega de premios de la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals 2026 se celebró esta tarde tras una comida de hermandad para todos los participantes. Al acto asistieron la CEO de Puerto Portals, Corinna Graf y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

Corinna Graf destacó la importancia de la regata para el puerto: “Para nosotros es un gran honor poder organizar un evento tan importante en Mallorca. Llevamos una década celebrando la Puerto Portals Dragon Winter Series; empezamos con 12 barcos y esto supone un gran salto adelante”.

La CEO de Puerto Portals añadió que, aunque el puerto ya ha acogido grandes competiciones, “nunca habíamos organizado una regata de esta magnitud en esta época del año y ha sido una experiencia muy positiva que esperamos repetir”.

Por su parte, el alcalde de Calvià aseguró que es un orgullo que el municipio haya sido durante una semana la capital mundial de la clase Dragon: “Es una competición de enorme prestigio y el hecho de celebrarla en marzo, justo antes de la temporada turística, ayuda a impulsar nuestro objetivo de diversificar la oferta con turismo deportivo y eventos internacionales”.