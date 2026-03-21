Farah El Bousairi peleará en Mallorca por el Campeonato de Europa

La boxeadora Farah El Bousairi disputará el próximo 18 de abril el Campeonato de Europa del peso supermosca en el Polideportivo Germans Escalas, en el que será el combate más importante de su carrera hasta la fecha. La púgil mallorquina peleará ante su público por el cinturón continental frente a Minerva Gutiérrez, actual campeona de España en la categoría.

El Bousairi llega a esta cita como bicampeona de España y tras defender con éxito su título nacional el pasado mes de noviembre en este mismo escenario, donde se impuso a Ana Acevedo. Aquella victoria confirmó su progresión dentro del boxeo nacional y le permite ahora dar el salto al ámbito europeo con la posibilidad de ampliar su palmarés.

El combate presenta además un precedente directo entre ambas boxeadoras. Se enfrentaron hace aproximadamente tres años en Asturias, en un duelo que se resolvió a favor de la mallorquina. En esta ocasión, la situación es distinta, ya que las dos llegan como campeonas de España en sus respectivas categorías.

Jon Martínez regresa al ring

La velada contará también con otro combate destacado, en el que Jon Martínez intentará proclamarse campeón de España. El púgil regresará al ring tras haber disputado el título nacional el pasado mes de diciembre sin éxito, en lo que será su segunda oportunidad para hacerse con el cinturón. Su rival será Álex de la Rosa, boxeador experimentado afincado en Madrid, con un balance profesional de diez victorias y una derrota y con un título internacional conquistado en Italia el pasado año.

El evento incluirá además varios combates profesionales, así como peleas neoprofesionales y de categoría amateur, con la participación de jóvenes púgiles de las islas. La cita reunirá en el Germans Escalas a boxeadores de distintos niveles, tanto consolidados como nuevas promesas.