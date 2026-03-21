El ConectaBalear supera al Almería en un duelo de máxima igualdad

El ConectaBalear Manacor se impuso a Unicaja Costa de Almería por 3-1 en un encuentro marcado por la igualdad y las grandes defensas por parte de ambos combinados. El equipo dirigido por Alexis González se mostró ligeramente superior y exhibió un ataque potente difícil de defender por los almerienses. El servicio y el bloqueo fueron los grandes aliados para el equipo local que, finalmente, se llevó la victoria.

El primer set empezó muy parejo, con intercambio constante de puntos a través del ataque. Manacor logró aventajarse gracias a su bloqueo y un buen servicio, aunque los almerienses reaccionaron con un fuerte ataque 20-20, que puso contra las cuerdas la recepción local. En la recta final de la manga, el conjunto local volvió a tirar de saque y bloqueo para conseguir cerrar el set 25-23.

En el segundo set se pudo ver a un Manacor al alza, dominando el set con su ataque y sin dar opciones al equipo rival. Los de Almería se mostraron descolocados hasta que Rasanen y Villalba cogieron las riendas del set y con un servicio impecable, hicieron un parcial de 7 puntos que logró equiparar el marcador 21-21. A partir de ahí hubo tanteo de puntos que se resolvió a favor local 26-24.

La buena defensa por parte de ambos equipos marcó el inicio del tercer set. El buen servicio de Días dio el empuje a su equipo para coger una ventaja cómoda, hasta que Almería se reforzó en ataque, descolocando la recepción local. Tras un tanto de puntos, mallorquines y almerienses llegaron a la recta final igualados 26-26, hasta que el saque de Rasanen cerró el set 26-28.

El cuarto set empezó igualado, con ambos equipos intentando romper el juego del rival. El Manacor fue ligeramente por delante, con un ataque potente difícil de defender para los almerienses. La buena actuación de Nieves, junto a la buena recepción local, empujó al equipo hacia la victoria por 25-18.

FICHA TÉCNICA:

Parciales: 1-0 (25-23), 2-0 (26-24), 2-1 (26-28), 3-1 (25-18)

Conectabalear Manacor: Ribas A. (16), Romaní G. (13), Lorente R. (4), Nieves C. (22), Linares J.L. (15), Díaz F. (14), Marzo H (L). También jugaron: Cairús R (L)., Alomar M. (-)

Unicaja Costa de Almería: Ruiz B. (10), Villalba J. (9), Rasanen M. (34), Iribarne F. (10), Seabra B. (1), Fernández J. (4), García M (L). También jugaron: Ríos A. (-).

Colegiados: Alexis Fuentes y Noelia Navarro.