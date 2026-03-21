El Andratx deja escapar un punto en el último suspiro y se acerca a la Tercera División

El Andratx cae ante el Reus Reddis en el descuento y se acerca al descenso a Tercera División. Los de José Contreras han logrado igualar el tanto inicial del conjunto catalán, pero han terminado sucumbiendo en los últimos instantes y se sitúan a siete puntos del play-out, posición que ocupa el Valencia Mestalla.

El conjunto visitante se ha adelantado muy pronto en el marcador desde el punto de penalti. Un centro desde la derecha al segundo palo le ha llegado a Ricardo Vaz, que ha caído tras un agarrón de Bauzà, y el colegiado ha señalado la pena máxima. El propio Ricardo ha batido a Elías desde los once metros para firmar el 0-1. La reacción del Andratx ha sido inmediata: ha logrado empatar tras un saque de esquina, pero el árbitro ha pitado una falta en ataque muy discutida y el tanto no ha subido al marcador.

Los ‘gallos’ han terminado la primera mitad mejor de lo que la han empezado y, tras el descanso, Nicoli ha estado muy cerca del empate. Como ya ocurrió en el gol anulado, el tanto que sí ha subido al marcador también ha llegado desde la esquina. Nacho ha rematado en el segundo palo un gran centro y, aunque el guardameta visitante ha despejado, el balón ha superado completamente la línea, por lo que el colegiado ha concedido el gol.

Sin embargo, el esfuerzo local no ha tenido premio. El Reus se ha llevado la victoria en el tramo final tras una acción por banda derecha de Alberto Benito, que ha dejado el balón franco para que Aitor Serrano haya marcado a placer. Un golpe duro para el Andratx, que encadena seis jornadas sin ganar y queda muy tocado tras este resultado.