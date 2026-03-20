Fútbol | Segunda RFEF
Sant Andreu-Atlético Baleares: Algo más que un partido en juego
El Atlético Baleares visita este domingo, a las 12:00 horas, al Sant Andreu en un partido decisivo en la carrera por el liderato y el ascenso a Primera RFEF
Hay partidos que valen más que tres puntos y el que disputan este domingo el Atlético Baleares y el Sant Andreu (12:00 horas) en el Narcís Sala tiene toda la pinta de ser uno de ellos. Enfrenta a los dos primeros clasificados del Grupo 3 de Segunda RFEF y puede marcar de forma decisiva el pulso por el ascenso a Primera RFEF.
A falta de siete jornadas para el final de la Liga —esta será la 28 de 34—, el Sant Andreu es líder con 54 puntos y el equipo dirigido por Luis Blanco le sigue con 48. Una victoria mallorquina reduciría la distancia a solo tres puntos, abriendo un escenario nuevo en la pelea por la primera plaza, que garantiza el ascenso sin la necesidad de disputar el play-off.
El partido presenta también otros alicientes. El Sant Andreu ha convertido el Narcís Sala en un fortín casi inexpugnable. Esta temporada solo ha perdido un encuentro como local y el duelo le llega en un momento simbólico: ayer se cumplieron 50 años de la inauguración del estadio, una efeméride que el conjunto barcelonés quiere celebrar con una victoria ante su principal perseguidor —con permiso del Poblense— y en un partido con aroma a final.
Para el Atlético Baleares, el partido tiene también un componente emocional. En la primera vuelta, los mallorquines sufrieron una dura derrota ante el Sant Andreu (2-4, jornada 3), en su único tropiezo como local en toda la Liga. A ello hay que añadir que Luis Blanco se estrenó como entrenador palmesano con empate en el Estadio Balear (1-1) ante los catalanes.
Tampoco ayuda el último duelo en el Narcís Sala. En su última visita, en octubre de 2024, el Baleares cayó (1-0) en un encuentro que supuso, además, la primera derrota del equipo entonces entrenado por Jaume Mut. Dos derrotas y un empate que han hecho que haya ganas de revancha en los blanquiazules.
El partido llega, además, con los dos equipos en un buen momento. El once de Blanco ha sabido mantenerse en la zona alta y llega al tramo decisivo con opciones de pelear por el liderato ante un Sant Andreu que ha encadenado seis victorias y lleva una racha de 14 partidos sumando puntos. Una dinámica algo mejor que la del Baleares: seis encuentros seguidos sin perder y solo una derrota en los últimos doce.
Unos números que dan al choque la vitola de partido de la jornada y el plus de ser decisivo en la lucha por el campeonato. No es solo un partido, hay algo más que tres puntos en juego: es la ocasión para que el Atlético Baleares dé un paso al frente en su objetivo de pelear por el ascenso directo.
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