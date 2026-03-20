El Palma Futsal quiere apagar el incendio en la Copa de España

No hay que engañarse, el Illes Balears Palma Futsal llega en su peor momento de la temporada a la Copa de España, pero el Palacio de los Deportes de Granada puede ser el escenario ideal para levantarse a lo grande. Y eso pasa por dar la talla hoy ante el peligroso Manzanares (18 horas/RTVE Play) en unos cuartos de final que no permiten excusas de ningún tipo. La derrota en la Champions ante el Riga Futsal (1-0), la primera de los 31 partidos europeos de los mallorquines, y sobre todo la de Peñíscola (7-6), más por las formas que otra cosa, han terminado de enrarecer un ambiente alimentado por las críticas del técnico Antonio Vadillo, primero, y del presidente José Tirado, después. «Quien no corra ni sude esta camiseta, no puede estar aquí», advirtió el preparador en tierras castellonenses visiblemente enfadado. Pero el que fue más allá fue el dirigente, que no se mordió la lengua ante los periodistas. «Somos el equipo con menos hambre de los últimos años, hay algunos jugadores fuera de forma por su peso, es vergonzoso y poco profesional», destacó molesto el mandatario.

Estas declaraciones no parecen el caldo de cultivo adecuado para generar confianza ante una cita de este calibre, pero también son el acicate perfecto para que los profesionales las dejen en evidencia ante la mirada del panorama futsalero nacional e internacional. Y los primeros interesados en que sea así son el propio Vadillo y Tirado y los cerca de doscientos aficionados verde pistacho que se desplazan hasta Granada.

El técnico jerezano, que después se apresuró a recordar que este curso han conquistado la Copa Intercontinental y que se han sacado el billete para su cuarta Final Four consecutiva de la Champions, no podrá contar con el lesionado Luan Müller. Dennis y Barrón, como está sucediendo en las últimas semanas, serán los guardianes de la portería de un equipo que necesita la mejor versión de Fabinho, Rivillos —que esta semana ha reconocido que se marcha al Movistar Inter el próximo curso— y compañía. La Copa de España es la competición perfecta para que los Lucao, Charuto y compañía, que están lejos del rendimiento que se esperaba, eleven sus prestaciones de una vez para convertir al Palma Futsal en un grupo más competitivo.

El Manzanares no tiene nada que perder

El problema es que el Manzanares, que no tiene nada que perder, se lo pondrá muy difícil. Los manchegos están siendo la revelación nacional del curso —terceros en la primera vuelta— y aspiran a tumbar al tricampeón de Europa con su descaro y contundencia. Los precedentes de este curso reflejan la igualdad entre ambos equipos: empate a dos en la jornada 4 en Manzanares y victoria balear por 8-4 en Son Moix en la 16.

El Palma llegó más lejos que nunca en esta competición en la edición de 2025 al alcanzar una final en Murcia que perdió frente al Peñíscola (3-4), pero la realidad es que en las doce ocasiones que ha participado, solo en tres ha superado la ronda de cuartos. Fue en Madrid 2018, en Cartagena 2024 y la citada en la ciudad pimentonera. Ahora aspira a que en la decimotercera participación sea la que levante el trofeo. En semifinales esperaría el vencedor del Barcelona o el Valdepeñas, pero mejor no adelantar acontecimientos. Es el momento de ganar al Manzanares y empezar a apagar el fuego amigo.