Nuria Pons se estrena como piloto oficial en el Nacional de Rallies

Nuria Pons inicia este fin de semana en el Rally La Nucía, primera cita del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 2026, una temporada marcada por su estreno como piloto oficial dentro del equipo Skoda-Recalvi, estructura que se ha proclamado campeona los cuatro últimos años en la categoría de marcas y que tiene a José Antonio 'Cohete' Suárez como piloto de referencia.

La prueba alicantina, que se disputa entre hoy viernes y este sábado 21 de marzo, supondrá el punto de partida de un calendario compuesto por nueve pruebas puntuables, en un curso que se presenta especialmente exigente.

A sus 23 años, la piloto mallorquina continúa dando pasos firmes en su progresión y se convierte en la primera mujer con rango de piloto oficial en el S-CER, en el marco de la apuesta de la marca por un binomio completamente femenino junto a la copiloto gallega Raquel Rodríguez. Ambas competirán al volante de un Skoda Fabia RS Rally2, vehículo con el que afrontarán su primer año completo en la máxima categoría nacional.

Calendario del Supercampeonato de España 2026 Rally de La Nucía: 20 y 21 de marzo

Rally Sierra Morena: 17 y 18 de abril

Rally Ciudad de Utiel: 15 y 16 de mayo

Rally de Ourense: 12 y 13 de junio

Rally Rías Baixas: 3 y 4 de julio

Rally Isla de los Volcanes: 7 y 8 de agosto

Rally Princesa de Asturias: 12 y 13 de septiembre

Rally Villa de Llanes: 25 y 26 de septiembre

Rally de Cataluña: 16 y 17 de octubre

Una temporada “muy ilusionante”

Pons llega a esta primera cita tras una pretemporada de preparación y con sensaciones positivas, destacando que es “un inicio de temporada muy ilusionante” y que el equipo ha trabajado bien para este debut. La mallorquina es consciente, no obstante, de la dificultad del escenario, ya que “La Nucía siempre es un rally exigente, así que será clave comenzar con buen ritmo”, en una prueba que puede marcar las primeras referencias del campeonato. En este sentido, asegura que afronta el curso “con ambición y muchas ganas de hacerlo bien”.

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La mallorquina afronta esta temporada con el aval de haberse proclamado campeona del Trofeo Júnior y del Trofeo Femenino Laura Salvo, logros que le han permitido dar el salto a un programa oficial dentro de una estructura de primer nivel. n una temporada clave para su evolución, su objetivo será seguir acumulando experiencia, mejorar su rendimiento prueba a prueba y consolidarse dentro del S-CER, en un campeonato donde cada rally supone un paso más en su crecimiento deportivo.