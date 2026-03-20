Newey y Aston Martin, de relevo pactado a 'culebrón' de moda en la F1

El relevo de Adrian Newey como ‘Team Principal’ de Aston Martin, que hasta hace pocos días parecía una decisión lógica, pactada y adecuada a los propios deseos del ingeniero británico para poder centrarse exclusivamente en el desarrollo y las mejoras del AMR26, se está convirtiendo en un auténtico ‘culebrón’ en las últimas horas.

El jueves, medios de referencia en Fórmula 1 como Autosport y Motorsport anunciaron el fichaje de Jonathan Wheatley como nuevo jefe del equipo Aston Martin, el quinto en cinco años, desde que la escudería de Lawrence Stroll comenzó a competir bajo estas siglas. Minutos después, desde Silverstone ratificaron a Newey, subrayando que no comentaban “especulaciones de los medios”, dejando en entredicho la información.

Pero lejos de calmar las aguas o resultar convincentes, las explicaciones de Aston Martin solo han servido para avivar los rumores. Y este viernes Audi ha escrito un nuevo capítulo de esta truculenta historia confirmando que Wheatley deja de ser su director de equipo con efecto inmediato.

La noticia, que llega apenas dos grandes premios después del inicio de la temporada 2026, deja a Mattia Binotto al frente de todas las operaciones de la formación de Ingolstadt. El ingeniero italiano, que ya ejercía como máximo responsable del proyecto, añade ahora las funciones de 'Team Principal' a su actual cargo para intentar estabilizar una estructura que busca "resultados urgentes" en este nuevo ciclo reglamentario.

La marcha de Wheatley, según el comunicado de Audi, se basa en "motivos personales", ya que el ingeniero desea volver a Inglaterra. Durante veinte años trabajó codo a codo con Newey en la sede de Red Bull, en Milton Keynes, a pocos kilómetros de donde se encuentra el campus tecnológico de Aston Martin.

El adiós de Wheatley a Audi despeja el camino para su casi segura llegada a Silverstone, donde buscan desde hace meses un gestor que libere a Adrian Newey de la gestión administrativa. El genio de la aerodinámica, que asumió el rol de jefe de equipo de forma provisional cuando apartaron del cargo a Andy Cowell, en noviembre de 2025, necesita "volver al tablero" de diseño para corregir los graves problemas que presenta el AMR26.

Hasta aquí todo encaja, pero nuevamente Lawrence Stroll ha jugado al despiste con otro comunicado en el que apunta que “con las especulaciones recientes alrededor del papel de Newey en nuestro equipo, quiero aprovechar la oportunidad para aclarar el asunto. Como presidente ejecutivo y accionista, quiero reafirmar que Newey es mi socio y un accionista importante. Tenemos una asociación auténtica construída bajo la visión de éxito para la compañía”, dice el magnate canadiense.

“Aquí hacemos las cosas de otra manera, y aunque no tengamos ahora mismo una figura tradicional de team principal como se ve en todas partes, es una decisión a medida. Es el ingeniero más exitoso de la historia del deporte y el principal objetivo de Newey es el liderazgo estratégico y técnico, donde sobresale. Y está apoyado por personal de liderazgo sénior altamente cualificado para cumplir en todas las áreas del negocio, tanto en la fábrica como en la pista”, sentencia Stroll.

Sus palabras suponen un espaldarazo a la figura de Newey, pero no desmienten la llegada de Wheatley. En este sentido, la BBC y otros medios británicos destartan que el acuerdo esté cerrado, pero hablan de una negociación avanzada, a falta de conocer el periodo obligado de ‘gardening’ del técnico ingles, de 58 años.