Lucao y Dennis llevan al Palma Futsal a las semifinales de la Copa de España

El Illes Balears Palma Futsal arregla sus problemas a lo grande. No es que estén solucionados, pero con actuaciones tan solventes como la de este viernes todo será mucho más fácil. Los mallorquines aplastaron al Manzanares en una gran actuación coral y se clasificaron para las semifinales de la Copa de España (2-6). Lucao, fichado para que marcara las diferencias en duelos como este, y Dennis, magistral en la portería, lideraron el triunfo en el Palacio de los Deportes de Granada.

Está por ver si el rival de este sábado (21:30 horas/Teledeporte) será el Barcelona o el Valdepeñas, pero lo que es seguro es que los de Vadillo necesitaban una alegría de este calibre después de una semana en la que las duras críticas del presidente José Tirado, tras la derrota en Peñíscola (7-6), habían hecho mucho ruido.

Los de Ciutat salieron con el cuchillo entre los dientes. Era vital entrar bien en el encuentro y Dennis, Fabinho y Ernesto lo demostraron con sus respectivos tiros. Pero el primer susto lo dieron los de azul después de una pérdida de pelota de Rivillos que obligó a lucirse al propio Dennis ante el chut de Robles. Hasta que apareció Lucao, que después de una fabulosa triangulación recibió un pase de Deivao para batir a Antonio Navarro.

Solo era el minuto tres, pero el ala tenía ganas de mostrarse justo en un momento en el que más le necesitaban los suyos. De ahí que cuando todavía se festejaba el 0-1 se inventara el 0-2. El brasileño protagonizó una fantástica acción personal para soltar un obús que, tras rozar en un rival, se coló en la portería. Mejor inicio imposible, pero todavía quedaba un mundo por delante. Era fundamental que el Palma no sufriera sus habituales desconexiones y lo cierto es que, a pesar del empuje de los manchegos, espoleados por más de dos mil hinchas en las gradas, supo resistir. Y para que eso suceda también tuvo que lucirse Dennis, que estuvo acertado. Eso sí, el Manzanares pudo recortar distancias con una doble ocasión muy clara, pero entre Piqueras y el meta supieron evitar el gol de Juan Emilio.

Los baleares, eso sí, estaban perdiendo demasiados balones a la hora de iniciar jugada, algo que desquiciaba a Vadillo en el banquillo. Hasta que el tricampeón de Europa logró enmudecer el Palacio de los Deportes, a excepción de los 150 hinchas llegados desde la isla. Fabinho lanzó una falta para Alisson, que chutó con el alma y el despeje del portero fue aprovechado por el propio Fabinho para instalar el 0-3 en el electrónico. Un escenario soñado que había que mantener como si se tratara de un tesoro. Los colegiados señalaron penalti de Dennis sobre Daniel, pero el VIR lo dejó en nada. El Palma no necesitaba arriesgar, pero el Manzanares también demostró el motivo por el que es la gran revelación del futsal nacional.

Humberto marcó tras un saque de falta de Eloy en el que la defensa, y hasta el propio Dennis, podrían haber hecho más. Fue uno de los pocos momentos de desconcierto de los verde pistacho, que supieron sufrir. Dennis repelió un remate a bocajarro de Raúl Campos, y después tocó lo suficiente para que la pelota se estrellara en el palo tras un tiro de Daniel.

Y cuando parecía que el 1-3 iba a ser el resultado al descanso, Alisson marcó las diferencias con una maravillosa jugada en la que recortó como quiso al rival para marcar. Solo quedaban 28 segundos y fue el mejor regalo posible para marcharse al vestuario.

El guion en la reanudación era más que previsible. El Manzanares tenía que intentarlo a la desesperada y casi le salió bien nada más empezar. Álvaro lanzó alto cuando tenía toda la portería para él y después Toni Escribano no se creía cómo Dennis había blocado su tiro tras un error defensivo. Pero el Manzanares encontró el premio a su insistencia con un tanto de Eloy, que sacó petróleo de un desajuste palmesano.

Los verde pistacho debían tirar de oficio para saber gestionar su ventaja. Y eso lo fue logrando con posesiones más largas, bajando las revoluciones del adversario. Antonio Navarro voló para despejar un gran tiro de Lucao. El Manzanares insistía como podía, con más corazón que cabeza. Daniel y Eloy probaron fortuna sin suerte en un tramo final algo más alocado. Juanlu Alonso apostó por portero-jugador, no le quedaba otra, pero el que estuvo cerca de marcar fue Fabinho, que chutó alto. Los que no fallaron fueron Ernesto y Rivillos, que desde campo propio anotaron el 2-5 y el 2-6 final. Qué gustazo.

Ficha técnica

Manzanares: Navarro, Khalid, Álvaro López, Toni Escribano y Humberto. También jugaron Eloy, Robles, Javi Alonso, Raúl Campos, Juan Emilio

Palma Futsal: Dennis, Machado, Rivillos, Ernesto y Fabinho. También jugaron Lucao, Alisson, Deivao, David Peña, Charuto, Piqueras,

Goles: 0-1: Lucao (min.3); 0-2: Lucao (min.4), 0-3: Fabinho (min.11);1-3: Humberto (min.13);1-4:Alissson (min.19);2-4: Eloy (min.27);

Árbitros: Alejandro Martínez y Pablo Delgado.

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T. Amarillas: Ernesto (min.1), Toni Escribano (min.5), Deivao (min.17), Daniel (min.17),