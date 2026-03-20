Polideportivo
Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (20-22 marzo)
El partido del Mallorca en Elche y la participación del Palma Futsal en la Copa de España son los eventos más destacados
El partido del Mallorca ante un rival directo por la permanencia, la participación del Palma Futsal en la Copa de España y la última jornada de la fase regular de la Liga Elite de hockey línea marcan un fin de semana de la agenda deportiva de los equipos mallorquines que compiten en las ligas nacionales.
Viernes, 20 de marzo
FÚTBOL SALA: Copa de España, cuartos de final
Manzanares-Palma Futsal 18:00
Sábado, 21 de marzo
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 29
- Elche-Mallorca 14:00
FÚTBOL SALA: Copa de España, semifinales (si clasifica el Palma Futsal)
- Barça/Valdepeñas-Palma Futsal 21:30
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 26
- Obradoiro-Palmer Basket 18:30
VOLEIBOL: Superliga, jornada 21
- ConectaBalear-Unicaja Almería 18:00
BALONMANO: Primera División, jornada 26
- Handbol Mallorca-Águilas 16:30
RUGBY: División de Honor B, fase de descenso, jornada 3
- L’Hospitalet- El Toro 15:30
HOCKEY: Liga Élite, jornada 18
- Cent Patins- Espanya Hoquei 21:00
FÚTBOL AMERICANO: Primera FEB, jornada 26
- Voltors-Valencia Firebats 14:30
Domingo, 22 de marzo
FÚTBOL SALA: Copa de España, final (si clasifica el Palma Futsal)
- Ganador SF1-Ganador SF2 18:00
FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 28
- Andratx-Reus Reddis 12:00
- Espanyol B-Poblense 12:00
- Sant Andreu-Atlético Baleares 12:00
- Porreres-Olot 12:00
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 26
- Fibwi Mallorca-Oviedo 18:00
BALONCESTO: LF Challenge, jornada 26
- Lima - Horta-Azulmarino 12:45
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