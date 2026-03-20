Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (20-22 marzo)

El partido del Mallorca ante un rival directo por la permanencia, la participación del Palma Futsal en la Copa de España y la última jornada de la fase regular de la Liga Elite de hockey línea marcan un fin de semana de la agenda deportiva de los equipos mallorquines que compiten en las ligas nacionales.

Viernes, 20 de marzo

FÚTBOL SALA: Copa de España, cuartos de final

Manzanares-Palma Futsal 18:00

Sábado, 21 de marzo

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 29

Elche-Mallorca 14:00

FÚTBOL SALA: Copa de España, semifinales (si clasifica el Palma Futsal)

Barça/Valdepeñas-Palma Futsal 21:30

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 26

Obradoiro-Palmer Basket 18:30

VOLEIBOL: Superliga, jornada 21

ConectaBalear-Unicaja Almería 18:00

BALONMANO: Primera División, jornada 26

Handbol Mallorca-Águilas 16:30

RUGBY: División de Honor B, fase de descenso, jornada 3

L’Hospitalet- El Toro 15:30

HOCKEY: Liga Élite, jornada 18

Cent Patins- Espanya Hoquei 21:00

FÚTBOL AMERICANO: Primera FEB, jornada 26

Voltors-Valencia Firebats 14:30

Domingo, 22 de marzo

FÚTBOL SALA: Copa de España, final (si clasifica el Palma Futsal)

Ganador SF1-Ganador SF2 18:00

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 28

Andratx-Reus Reddis 12:00

Espanyol B-Poblense 12:00

Sant Andreu-Atlético Baleares 12:00

Porreres-Olot 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 26

Fibwi Mallorca-Oviedo 18:00

BALONCESTO: LF Challenge, jornada 26