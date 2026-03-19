El viento frustra la jornada en la Yanmar Dragon Gold Cup

La embarcación Ginkgo Racing, patroneada por Jan Eckert, se mantiene al frente de la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals después de que la flota, compuesta por 65 embarcaciones de 17 países, no haya podido completar hoy ninguna prueba válida en la bahía de Palma.

Poco antes del mediodía se ha iniciado el procedimiento de salida que, un día más, ha resultado algo complicado. En el área de regatas soplaba un viento del noreste (065º) de unos 12 nudos de intensidad. A la tercera tentativa, tras dos llamadas generales, se ha podido dar una salida válida y ha comenzado la que iba a ser la cuarta prueba en el cómputo general de la competición.

Había pasado casi una hora y media y las embarcaciones se encontraban navegando el segundo tramo de ceñida cuando se ha registrado un role de 100 grados en el campo de regatas. Esta variación tan brusca en la dirección del viento ha obligado a anular la prueba. En ese momento, el equipo español Capa, de Carlos Carbajal, se encontraba en primera posición y ha visto cómo, lamentablemente, el role arruinaba su buena actuación.

La organización ha vuelto a montar el campo de regatas para un viento del sureste (Xaloc) que soplaba a unos 10 nudos y, cuando la flota estaba a punto de tomar una nueva salida, la dirección ha vuelto a variar con la entrada de un viento de Levante, lo que ha obligado a abortar el procedimiento.

La presencia de dos vientos distintos en el área de regatas hacía imposible montar un recorrido estable en la bahía de Palma y, en vista de que la situación no parecía mejorar, a las 15.00 horas se ha izado la bandera Aplazamiento sobre Alfa, que indicaba que hoy no se intentarían más salidas y que mandaba a todos los dragones de regreso a sus amarres en Puerto Portals.

La directora del Club de Regatas Puerto Portals, Marta Reynés, ha explicado que la situación ha sido “un poco frustrante por no haber podido completar una regata después de tantas horas en el agua, pero los participantes han entendido que la decisión era la correcta porque no se daban las condiciones adecuadas para competir”.

La clasificación general se mantiene tal y como estaba al comenzar la jornada: el Ginkgo Racing, de Jan Eckert, conserva el liderato con 10 puntos. La segunda plaza es para el británico Louise Racing, de Grant Gordon, que suma 11,5 puntos, mientras que el también británico Bluebottle, de Graham Bailey, ocupa el tercer lugar con 17 puntos.

Mañana viernes se disputará la penúltima jornada de esta Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals. La señal de atención se ha adelantado a las 11.00 horas y la intención del Comité de Regatas es realizar, si la meteorología lo permite, dos pruebas para recuperar la que hoy no se ha podido completar.