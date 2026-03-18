Victoria de Ginkgo Racing y nuevo líder en la Dragon Gold Cup Puerto Portals

La embarcación Ginkgo Racing, patroneada por Jan Eckert, ha sido la gran protagonista de la tercera jornada de la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals, disputada hoy en la bahía de Palma. El equipo suizo se ha impuesto en la regata del día y, con este triunfo, se sitúa al frente de la clasificación general provisional.

El inicio de la prueba se ha dado a las 13:45 horas con un viento del suroeste (200º) de entre 7 y 8 nudos de intensidad. La salida ha sido válida, con llamada individual a tres embarcaciones: Jolanda, Puck y Morning Glory. Los tres infractores se han penalizado volviendo a cruzar la línea de salida y han podido continuar en la regata.

La tripulación del Ginkgo Racing, ganadora de la última edición de las Puerto Portals Dragon Winter Series, ha hecho valer su buen conocimiento de las aguas de la bahía de Palma para anotarse la victoria en la manga del día, que ha tenido una duración aproximada de dos horas y media.

El portugués Easy, de Michael Zankel, ha cruzado la línea de meta tras el barco suizo y se ha adjudicado la segunda plaza, mientras que el británico Louise Racing ha finalizado en tercera posición.

Diogo Pereira, tripulante del Easy, ha explicado que la regata ha sido “muy buena, pero muy difícil. Nos situamos entre los mejores desde el principio, en el top 10, y al final hemos conseguido terminar en el segundo lugar”. El regatista portugués apunta que la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals es una competición larga y complicada en la que es muy importante “no hacer un mal resultado, así que la estrategia para los próximos días es estar tranquilos y tratar de no cometer errores”.

La flota está compuesta por 65 embarcaciones de la clase Dragon. / Nautimedia

Después de tres días y tres regatas celebradas, la competición llega a su ecuador en Puerto Portals. Ginkgo Racing, de Jan Eckert, se ha situado en la primera posición de la clasificación con 10 puntos. La segunda plaza la ocupa el británico Louise Racing, de Grant Gordon, mientras que su compatriota Bluebottle, de Graham Bailey, se ha situado en tercer lugar.

Por lo que respecta a la categoría Corinthian, que designa a las tripulaciones cuyos regatistas no son profesionales, el líder provisional de esta Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals es el barco alemán Iskareen, de Arnt Bruhns. Además, también se otorgará el premio Nations Cup a la clasificación por países. De momento, el mejor equipo es el británico, formado por las embarcaciones Jerboa, Louise Racing y Bluebottle.

Al término de la regata, la Asociación Española de la clase Dragon ha ofrecido a los participantes un aperitivo con jamón y vino español. Juan Company, nuevo secretario de la entidad, ha hecho balance de la primera mitad de la competición señalando que “llevamos tres regatas seguidas y no hemos tenido que cancelar ningún día. Ha habido jornadas con más presión y otras con menos, pero hemos podido completar las tres pruebas programadas, así que muy bien, estamos muy contentos”.

El mallorquín ha valorado también la labor de Puerto Portals en esta Yanmar Dragon Gold Cup: “El puerto se está volcando en la organización y la gente está muy contenta de estar aquí. Desde la Asociación Española de la clase Dragon damos la bienvenida a todo este elenco internacional que nos visita en Mallorca porque queremos que se sientan muy bien recibidos y que repitan”, ha destacado.