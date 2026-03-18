El Palma Futsal llega a Granada para lamerse las heridas en la Copa de España

El Palma Futsal pone rumbo a Granada para afrontar una nueva edición de la Copa de España, que se disputará del 19 al 22 de marzo en el Palacio Municipal de Deportes. El equipo mallorquín estará presente, una vez más, en una competición que ya forma parte de su identidad competitiva.

La participación de este año supondrá la decimotercera presencia del club en la Copa de España y la duodécima de forma consecutiva, un dato que refleja la regularidad del proyecto en la élite del fútbol sala nacional. Una trayectoria que sitúa al Palma Futsal entre los equipos más habituales del torneo, compartiendo presencia con algunos de los clubes más consolidados del panorama como Movistar Inter, ElPozo Murcia o el Barça.

El tricampeón del mundo y de Europa llega a esta cita con el ambiente enrarecido después de las últimas derrotas, tanto en Champions en Riga (1-0) como en la Liga en Peñíscola (7-6), que han provocado el enfado del presidente, José Tirado, y del entrenador, Antonio Vadillo. Está por ver si dan la talla en este torneo del KO, pero lo que es seguro es que es una oportunidad de oro para que los jugadores den un golpe sobre la mesa y demuestren su ambición para conquistar el primer título nacional de la historia de la entidad verde pistacho.

El estreno del conjunto balear en esta competición se remonta a Segovia 2011, en una temporada marcada por su regreso a la Primera División. Tras varios años sin lograr la clasificación, el equipo inició en la campaña 2014/15 una racha que se mantiene hasta hoy, consolidando su crecimiento y estabilidad. Bajo la dirección de Antonio Vadillo, el Palma ha dado un paso adelante en este torneo, convirtiéndolo en un objetivo real en cada edición.

Granada será, además, un escenario conocido. La ciudad andaluza ya acogió la Copa de España en 2023, una experiencia que forma parte del reciente recorrido del equipo en la competición. Desde entonces, el Palma Futsal ha seguido creciendo en el torneo, alcanzando en la pasada edición su primera final, un hito que confirma su evolución y ambición dentro de una de las competiciones más igualadas del calendario.

En la pasada edición, Palma Futsal cayó ante el Peñíscola (3-4) en una final en la que fue víctima de sus errores, algunos impropios de su nivel en un Palacio de los Deportes de Murcia con unos cinco mil aficionados. Y es que el conjunto mallorquín, que había apeado con solvencia a ElPozo (3-2) y Movistar Inter (3-3), fue totalmente irreconocible en algunos momentos frente a un adversario más efectivo.

Esta derrota dolió porque los baleares, que jamás habían llegado tan lejos en esta competición en las once participaciones anteriores, no estuvieron finos justo cuando debían estarlo. Así, se escapaba una nueva oportunidad de añadir el primer título nacional y poner el broche de oro al palmarés ya brillante que el club ha construido durante los últimos años.

Con el equipo ya en camino, los mallorquines afrontan esta nueva Copa de España con la intención de seguir consolidando su trayectoria y competir, una vez más, entre los mejores del fútbol sala nacional en un escenario de máxima exigencia.