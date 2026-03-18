Los héroes olímpicos se van a poder jubilar: el Gobierno les reconocerá los años en los que tenían prohibido cotizar

Los héroes olímpicos que no se podían jubilar van a poder hacerlo en breve. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cumplido la promesa que le realizó el Gobierno a quienes fueron deportistas entre los años 80 y 90, lanzando el proyecto de Real Decreto que permitirá que la Seguridad Social reconozca sus años de trabajo en el deporte como cotizados.

El acuerdo se ha escenificado con una reunión entre el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez; el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; representantes del colectivo de deportistas que han luchado por esta reivindicación, como Fernando Romay, Almudena Cid y Lola Fernández Ochoa; y de los sindicatos UGT y CCOO.

Fernando Romay, exbaloncestista español. / Efe

El origen de este conflicto era la legislación que regía la actividad de los deportistas profesionales en los años 80 y 90. No se les permitía cotizar a la Seguridad Social, dado que no eran legalmente profesionales, sino "amateurs compensados", en línea con la filosofía olímpica de no permitir la participación de deportistas profesionales en los Juegos Olímpicos.

Sin derecho a una pensión mínima

Ahora, varias décadas después, esos deportistas han alcanzado la edad de jubilación o están a punto de hacerlo. Y muchos de ellos se toparon con el problema de no tener los suficientes años cotizados para acceder a una pensión mínima, pese a haber dedicado muchísimos años de sus vidas a competir para clubs y selecciones españolas de todo tipo. El fútbol era el único deporte que no sufría este problema.

"No cotizábamos porque no nos dejaban, era imposible. Para participar en los Juegos Olímpicos no podías ser considerado deportista profesional y eso implicaba que no podías cotizar a la Seguridad Social. Ojo, sí tributábamos, y no poco, pero se nos consideraba 'amateurs compensados'. Yo no pude cotizar como deportista hasta 1993 [dos años antes de retirarse], que fue cuando el COI abrió la puerta de los Juegos a los profesionales en el baloncesto", explicaba hace unos meses a este diario Fernando Romay.

Jordi Sans disputó cinco Juegos Olímpicos con la selección española de waterpolo. / EPC

Al menos 1.004 deportistas afectados

El Consejo Superior de Deportes se hizo cargo de este problema y prometió a los deportistas una solución. Mediante un cuestionario, identificó a al menos 1.004 deportistas ya en edad de jubilación o a punto de estarlo que padecían este problema, con impacto real y directo en su jubilación, que no existirá en futuras generaciones, dado que los profesionales del deporte fueron incluidos al régimen general de la Seguridad Social en 2003, si bien muchos de ellos lo estuvieron ya desde mediados de los años 90, como explicaba Romay.

Tras meses de trabajo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado forma a la "pasarela" legal para que estos deportistas vean reconocidas sus cotizaciones de aquellos años. El proyecto de Real Decreto ha comenzado el trámite formal de audiencia pública, de cara a una futura aprobación.

"Un acto de justicia"

"Se trata de un acto de justicia con unos deportistas que, en muchos casos, nos dieron grandes alegrías y llevaron el pabellón a lo más alto de podios y competiciones internacionales, pero que no tuvieron el mínimo reconocimiento y el amparo que todo trabajador tiene por haber ejercido su profesión", ha explicado, en declaraciones difundidas por el Gobierno, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

El acuerdo también recoge que "el capital coste que se deriva de la aplicación de esta medida será abonado por el Consejo Superior de Deportes", que era otra de las preocupaciones del colectivo, dado que muchos de ellos no tenían capacidad económica para abonar esas cotizaciones a posteriori. El CSD todavía no tiene un presupuesto estimado del coste de esta medida, a la espera de que se termine de desarrollar la norma.

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Explica el Gobierno que la medida tendrá efectos "tanto a la hora del reconocimiento de la pensión de jubilación como del derecho a la mejora de la pensión que se viniera percibiendo" para aquellos deportistas que desarrollaran su actividad a partir del 15 de marzo de 1980, la fecha de referencia que recogerá el Real Decreto.