La realidad tras el año negro de Pecco Bagnaia: "No sufrí por Marc Márquez, sino por no poder expresar mi potencial"

A falta de una confirmación oficial, todo hace pensar que Pecco Bagnaia pondrá punto y final a su etapa como piloto de Ducati a finales de este 2026. Los rumores que circulan por el 'paddock' ponen a Pedro Acosta como sustituto del turinés y compañero de equipo de Marc Márquez a partir de 2027. Y en medio de la gran expectación que todo esto genera, el italiano valora su futuro y la temporada tan complicada que atravesó en 2025 junto a la fábrica de Borgo Panigale.

El pasado curso no fue fácil para el bicampeón del mundo de MotoGP. El '93' aterrizó en el Ducati Lenovo y comenzó a arrasar mientras el italiano experimentaba muy malas sensaciones a lomos de la Desmosedici GP25, con problemas especialmente en el tren delantero y actuaciones grises que le acabaron relegando hasta la quinta plaza de la clasificación al terminar la temporada, a 57 puntos de Márquez. Un gran contraste teniendo en cuenta que el curso anterior había luchado con Jorge Martín hasta el final y en los dos anteriores él mismo había sido campeón, conquistando en 2022 el primer mundial de Ducati desde Casey Stoner en 2007.

Marc Márquez se llevó la victoria en Buriram en 2025, con Bagnaia en el podio / RUNGROJ YONGRIT / EFE

Muchos interpretaron que el 'factor Márquez' habría sido el gran detonante. Incluso el mentor de Pecco, Valentino Rossi, apuntó este factor. "Yo creo que cuando llega Márquez y va así de fuerte, pienso que psicológicamente no es fácil", dijo el piloto de Tavullia durante una cena de leyendas de MotoGP.

Pero 'GoFree' piensa todo lo contrario, y así lo reveló en unas declaraciones recogidas por GPOne. "Marc llegó y dominó, no se le puede decir nada. Yo no conseguí pilotar una moto que había cambiado respecto al año anterior, cuando era perfecta. Estaba en grandes dificultades, no sufrí por Marc, sino por el hecho de no poder expresar mi potencial", expresó durante la charla Bagnaia.

"Mi sueño era empezar y terminar mi carrera con Ducati"

Lo sucedido la temporada pasada ha podido traer consecuencias tanto en su futuro como en el de la fábrica italiana. Y es que todo apunta que Pecco se marchará a Aprilia mientras que en Borgo Panigale recibirán a Pedro Acosta. "Mi sueño y mi objetivo eran empezar y terminar mi carrera en MotoGP con ellos [Ducati]. Por desgracia, la temporada pasada tuvimos varias dificultades y es normal que las cosas puedan cambiar", expresaba el '63'.

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Al final, se trata de ser competitivo y Pecco entiende que una vez uno no lo es, debe tomar cartas sobre el asunto. "Es fundamental serlo y en 2025 nunca, o casi nunca, he podido expresar todo el potencial de mi pilotaje. Se ha visto en los resultados", decía el turinés. "Estoy trabajando para aprender a dar más de mí mismo cuando tiene carencias, como ocurrió en Tailandia o durante todo el año pasado", terminaba diciendo.