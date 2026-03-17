El RCNP lanza la Sailor King’s Training League, una regata “visual, atractiva, agresiva y polémica

El Real Club Náutico de Palma (RCNP) estrenará el próximo 21 de marzo, a modo de prueba piloto, la Sailor King’s Training League (SKTL), una nueva regata concebida para explorar un formato de regata “completamente diferente” al habitual. La competición se disputará a bordo de la flota de monotipos BluSail 24, los mismos barcos utilizados en la Women’s Cup de la Copa del Rey MAPFRE.

La SKTL nace con la el objetivo de fomentar la competición en tiempo real y ofrecer un espectáculo más directo para los aficionados. El concepto, según explica el vocal de vela del RCNP, Hugo Ramón, apuesta por un modelo de regata más “visual, agresivo, atractivo y polémico”.

La SKTL aspira también a convertirse en una cita “festiva” dentro de la actividad deportiva del club. "Queremos montar algo completamente diferente, romper las reglas que conocemos desde hace más de 100 años y hacer que los participantes se lo pasen aún mejor que en las regatas convencionales”, explica Pedro Marí, director técnico de vela del RCNP y uno de los impulsores del proyecto.

En su opinión, existe una base de regatistas de diferentes edades que han dejado de navegar y a los que este tipo de competición podría devolver la motivación. “Desde que la empezamos a promocionar en redes sociales, no hemos parado de recibir llamadas de gente que quiere participar e incluso de alguna federación territorial dispuesta a ayudarnos en la promoción”.

La regatista María Bover, una de las ideólogas de la SKTL junto a su compañero de club Albert Torres y al entrenador Jaume Genovard, admite que las reglas de juego todavía no están completamente definidas. La organización se encuentra en plena “tormenta de ideas” de cara a plasmar el protocolo que regulará la regata.

“Lo seguro es que será muy distinto a lo que conocemos. Por primera vez, los equipos dispondrán de una serie de comodines que se sortearán antes de la regata y que podrán usar, o no, según su conveniencia”, detalla Bover. Entre esas opciones podría figurar, por ejemplo, obligar a un rival a arriar el spinnaker o incluso detener la prueba. Genovard apunta que también se estudia la posibilidad de introducir variaciones en las prioridades de paso del reglamento oficial. “En la SKTL todo es posible”.

Los BluSail 24 son embarcaciones de 24 pies sin cabina. Su aparejo ha sido adaptado para facilitar la maniobra. “Los hemos tuneado sustituyendo el tangón por un botalón para spí asimétrico, mucho más fácil de manejar”, señala Marí.

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Cada barco estará equipado con una cámara de 360 grados que permitirá seguir la regata (por ahora en diferido y, en el futuro, en directo) y resolver posibles protestas a partir de las imágenes. “Un VAR de la vela”, bromea Bover. "La vela es un deporte muy arraigado a la tradición, y eso es algo que merece todo el respeto”, concluye Marí. “No queremos cambiar el resto de regatas; simplemente queremos que la SKTL sea algo que todavía no se ha visto”.