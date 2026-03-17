El Palma Futsal se medirá al campeón de Francia en la Final Four de la Champions

El Etoile Lavalloise francés será el rival del Illes Balears Palma Futsal en la semifinal de la UEFA Futsal Champions League que se disputará el 8 de mayo en Pesaro (Italia). Así lo ha querido el bombo en el sorteo que se ha celebrado este martes en la ciudad transalpina, que ha emparejado al Jimbee Cartagena con el Sporting de Portugal en el otro enfrentamiento de la Final Four de la máxima competición continental.

Joan Miquel Duran, vicepresidente de los verde pistacho, ha sido el representante del club en un acto que ha cruzado al tricampeón de Europa con un rival muy peligroso, pero sobre el papel el menos duro de los que le podía tocar. Está por ver cómo llegan los de Antonio Vadillo, que en octavos apearon al Hit Kiev ucraniano y en cuartos al Riga Futsal de Letonia, para defender su trono continental.

El campeón galo ya no resulta extraño para la afición mallorquina. El Palma Futsal y los franceses se vieron las caras el pasado mes de octubre en el Palau Municipal d’Esports Son Moix durante la Ronda Principal. En aquel encuentro, los de Antonio Vadillo tuvieron que sudar para llevarse los tres puntos, logrando una victoria por la mínima (1-2) que ya avisaba de su enorme potencial competitivo.

Hay un dato estadístico que habla por sí solo del nivel mostrado por estos dos equipos: el Grupo 2 de la Main Round, formado por Palma, Lavalloise, Semey y Chrudim, es el único de toda la competición que ha conseguido clasificar a dos de sus integrantes para esta Final Four de Pésaro. Una prueba irrefutable de que mallorquines y franceses han sobrevivido a la ruta más exigente del torneo.

Esta será la primera participación del Etoile Lavalloise en una Final Four de la UEFA Futsal Champions League. El conjunto francés se ha convertido además en el primer equipo del país que alcanza las semifinales de la competición por méritos deportivos. El ACCS ya había logrado clasificarse para la edición de 2020/21, pero lo hizo gracias a la reestructuración del torneo tras la expulsión de los clubes rusos.

En la ronda principal finalizaron segundos del grupo disputado en Palma tras caer ante los baleares, pero reaccionaron con victorias clave frente al Semey (4-3) y el Chrudim (6-1). En octavos de final mostraron una solvencia absoluta ante el Hjørring danés, al que eliminaron con un global de 11-5 tras dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria en la ida (1-4). Ya en cuartos de final, en un duelo de altísima tensión, volvieron a enfrentarse al Semey kazajo, con Marcelo y Bruno Gomes, ex del Palma. Los franceses demostraron su jerarquía remontando y ganando ambos partidos para cerrar la eliminatoria con un global de 8-6.