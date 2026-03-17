Miguel Ángel Campins se lleva la victoria en un Rallysprint Autoventa Manacor marcado por la lluvia

Miguel Ángel Campins, junto a José Vicente Torres, se proclamó vencedor en la categoría de Velocidad del 6º Rallysprint Autoventa Manacor, en una prueba condicionada por la lluvia. José Campaner fue segundo y Adrià del Moral completó el podio, mientras que Pedro Valls se impuso en Regularidad Sport.

La cita, organizada por la Escudería Manacor y con 68 equipos inscritos, estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas complicadas que influyeron decisivamente en el desarrollo de la carrera.

VELOCIDAD

La primera sección estaba formada por tres pasadas al tramo de Mil Lagos (19 kms.). Miguel A. Campins-José Vte. Torres (Ford Fiesta Rally2) comenzaban atacando bajo la lluvia marcando el scratch con 10 segundos de ventaja sobre José Campaner-María A. Rotger (Skoda Fabia Rally2).

Alberto Frau-Esteve Valls (Mini Rally) se quedaban a solo cuatro segundos del Skoda, siendo cuartos Raúl Moreno-Guillermo Cuart (Skoda Fabia R5) tras un intenso pulso con los locales Francisco Molina-Tomeu Más (Renault Clio Sport). El segundo tramo cambiaba por completo y Campins-Torres solo podían ser terceros tras un contratiempo. El liderato pasaba a manos de Campaner-Rotger mientras que el segundo scratch de Adrián del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio R3T) le aupaba a la tercera posición por delante de Molina-Más y Frau-Valls.

La tercera pasada volvía a dar un vuelco cuando Campaner-Rotger tenían un ligero toque perdiendo medio minuto, cediendo el scratch y el liderato de nuevo a Campins-Torres. La tercera posición se ratificaba para Del Moral-Grimalt que podían controlar a Frau-Valls que adelantaban a Molina-Más, cuartos y quintos de la provisional.

La segunda sección con tres pasadas por el tramo de Son Macià (14,9 kms) confirmaba la victoria de Campins-Torres que marcaban dos scratch, mientras que a 49 segundos Campaner-Rotger finalizaban segundos. Del Moral-Grimalt, que marcó un scratch, se subía al tercer cajón del podio. Joan Socias-Diego Fuentes (Ford Fiesta Rally3) fue de menos a más y sellaba su actuación con la cuarta posición a superar a Molina-Más y Frau-Valls, quintos y sextos respectivamente todos ellos con unos cronos ajustados.

A dos minutos, la séptima posición era para Moreno-Cuart por delante de Pep Laville-Jaume Llinás (Renault Clio Williams) y Mateu Fullana-Joan Mir (Subaru Impreza) que recuperó dos posiciones en el último tramo. Miquel Socias-Andrea Fidalgo (Peugeot 208 Rally4) cerraban el top ten por delante de Jordi Santandreu-Javier Benítez (Renault Clio Williams) que tuvieron una ligera salida en la primera sección.

En la Copa Sandero de los seis equipos presentes tan solo se clasificaban tres, siendo la victoria para Bartomeu Payeras-Sebastià Palou con doce segundos de ventaja sobre Tomeu Riera-Tomeu Adrover, siendo tercero Rafel Jordà-Salva Cereceda.

REGULARIDAD

En Regularidad Sport pocos cambios puesto que desde el inicio Pedro Valls-Madeleine Yue (Porsche 911) marcaron la pauta desde su liderato dejando que Federico Rodríguez-Lluc Valls (Ford Sierra Cosworth) y Ramón Pérez-Catalina Llull (Peugeot 106) tuvieran su particular lucha por las siguientes posiciones del podio acabando la primera sección en este orden. La segunda sección mantuvo la misma tónica confirmando las posiciones del inicio.

En Regularidad Baja sorprendieron los debutantes Antonio Rosselló-María A. Catalá (Peugeot 306), que asumieron el liderato desde el primer tramo controlando a Juan Ludeña-Sergio Ludeña (Peugeot 106 Rally) y Nerea Mingorance-Raúl Mingorance (Fiat Coupe) que tenían su particular duelo. Estas posiciones se mantuvieron hasta el final del rally sin cambios.

CLASIFICACIONES

VELOCIDAD

1. Miquel A. Campins-José V. Torres (Ford Fiesta Rally2) 01:03:44.8

2. José Campaner-María A. Rotger (Skoda Fabia Rally2) 01:04:34.7 +49.9

3. Adrià Del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio R3T) 01:05:01.1 +01:16.3

4. Joan Socias-Diego Fuentes (Ford Fiesta Rally3) 01:06:02.1 +02:17.3

5. Francisco Molina-Tomeu Mas (Renault Clio Sport) 01:06:05.0 +02:20.2

6. Alberto Frau-Esteve Valls (Mini Rallye) 01:06:20.5 +02:35.7

7. Raúl Moreno-Guillermo Cuart (Skoda Fabia R5) 01:08:30.3 +04:45.5

8. Pep L. Laville-Jaime Llinás (Renault Clio Williams) 01:09:18.7 +05:33.9

9. Mateu Fullana-Juan J. Mir (Subaru Impreza) 01:09:49.5 +06:04.7

10. Miguel Socias-Andrea Fidalgo (Peugeot Rally4) 01:10:02.1 +06:17.3

11. Jordi Santandreu-Javier Benítez (Renault Clio W.) 01:11:19.4 +07:34.6

12. Tomeu Bordoy-Ángel Vioque (Renault Clio Sport) 01:11:43.8 +07:59.0

13. Rafael Binimelis-Francesc Binimelis (Peugeot 208 R4) 01:11:58.8 +08:14.0

14. Toni Munar-Marga A. Terrasa (Citroen Saxo VTS) 01:12:33.2 +08:48.4

15. Toni Garcías-Leonor Salas (Peugeot 206 XS) 01:13:24.6 +09:39.8

… hasta 31 equipos clasificados.

REGULARIDAD SPORT

1. Pedro Valls-Madeleine M. Yue (Porsche 911) 277.3 ptos.

2. Federico Rodríguez-Lluc Feliu (Ford Sierra Cosworth) 502.7 +225.4

3. Ramón J. Pérez-Catalina Llull (Peugeot 106) 779.8 +277.1

4. Esteve Sureda-María C. Sureda (Seat Panda) 4553.9 +3774.1

REGULARIDAD BAJA

1. Antonio Resello-María A. Català (Peugeot 306) 26.4 ptos.

2. Juan A. Ludeña-Sergio Ludeña (Peugeot 106 Rally) 90.5 +64.1

3. Nerea Mingorance-Raúl Mingorance (Fiat Coupé) 416.5 +326.0

4. Bartolomé Arbós-Biel Gual (Renault 5) 746.7 +330.2

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5. Víctor Expósito-Adrián Fernández (Renault Clio) 1737.0 +990.3