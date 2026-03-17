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Motociclismo

El mallorquín Joan Mir asegura sentirse "muy motivado" para el Gran Premio de Brasil

"Creo que podemos estar en nuestra zona objetivo desde el principio", asegura el piloto de Honda

Joan Mir.

Joan Mir. / Efe

EFE

Madrid

El mallorquín Joan Mir, piloto oficial de Honda, se muestra "muy motivado" por la llegada del trazado de Goiania, escenario este fin de semana del Gran Premio de Brasil de MotoGP. El campeón del mundo de MotoGP en 2020 dice llegar a Goiania "con mucha motivación" pues "en Tailandia fuimos muy competitivos el domingo".

"Adaptarme a nuevos circuitos es algo que suelo hacer bastante bien y la Honda encuentra un buen nivel rápidamente, así que creo que podemos estar en nuestra zona objetivo desde el principio", asegura Joan Mir. "Tenemos que ver cómo está el circuito y cómo se desenvuelven los demás, eso hará que el fin de semana sea más emocionante y como he oído hablar mucho de Brasil, tengo muchas ganas de llegar a un lugar nuevo", subraya el palmesano.

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