El Consell de Mallorca se rinde a los mejores

La XXIV Gala de l’Esport del Consell de Mallorca se celebró ayer en el Auditorium de Palma con el reconocimiento de 317 deportistas, de entre 6 y 16 años, que han logrado más de 400 podios en competiciones deportivas nacionales e internacionales. El teatro completó el aforo en la gran fiesta del deporte base, con 1.700 asistentes invitados, lo que supone un reconocimiento colectivo al esfuerzo y a los logros de los deportistas y las federaciones.

Como novedad, este año el Consell puso el foco en la temática «Deporte y entorno»: el entorno de la isla como camino que nos acompaña en la actividad física. Deporte y territorio como vínculo y alianza. En la gala también se otorgaron cuatro premios especiales a diferentes figuras del mundo del deporte: el Premio Valores a los árbitros de Primera División; el Premio Centenario a la Federació de Fútbol de les Illes Balears; el Premio Trayectoria al trotador Joan Toni Riera, «Es boveret», y el Premio Excelencia al Illes Balears Palma Futsal.

Además, en la Gala de l’Esport también se reconoció el mejor palmarés deportivo en edad escolar de 2025: las regatistas Amàlia Coll Company, del Club Nàutic s’Arenal, y Laia Serena Mattos Antognini, del Club Marítimo San Antonio de la Playa. Ambas se han proclamado campeonas de España, de Europa y del mundo en la modalidad Sub17 Femenina – Clase 420, categoría cadete.

El Consell también hizo un reconocimiento especial a tres deportistas más que han conseguido una primera posición en campeonatos de Europa durante el 2025: Paula Valenzuela, jugadora de baloncesto; Fernando Bujosa, piloto de motociclismo, y Mateus Vargas, patinador. El presidente del Consell, Llorenç Galmés, agradeció el trabajo de las federaciones, entrenadores y familias «por el impulso en hábitos y valores que supone su implicación en el fomento del deporte en edad escolar», y destacó que «esta 24ª edición de la Gala del Consell abarca el mayor número de deportistas que este acto ha tenido nunca, con 317 galardonados, 18 más que en 2024».

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, valoró que «desde el Consell agradecemos el trabajo y colaboración de los jóvenes deportistas para llegar tan alto, y de los clubes de élite por trabajar con Deportes del Consell, como referente máximo».

Así mismo, Bestard también resaltó que «la temática 2026 une deporte y entorno y, de hecho, Mallorca es mucho más que un escenario para el deporte. Practicar deporte al aire libre es conectar con nuestro entorno. De la conexión nace el respeto y el deseo de proteger aquello que nos inspira. Cuidar de los espacios naturales también es hacer deporte».

Deportistas de lujo

La XXIV Gala de l’Esport 2026 contó con unas deportistas colaboradoras de lujo que han acompañado a los galardonados: la atleta campeona de España y subcampeona del mundo en relevos, Esperança Cladera, y la regatista campeona del mundo y cuarta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Paula Barceló, que compite en la modalidad 49ER FX.

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La presentación del acto corrió a cargo de los periodistas Toni Terrades y Marisa Aliaga, que supieron sacar jugo a un acto dinamizado por el Circo Bover, con números deportivos muy orgánicos, a partir de una estructura móvil de bambú.