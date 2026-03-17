Bluebottle sorprende en Puerto Portals

La clasificación general está al rojo vivo tras la segunda jornada de la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals, disputada hoy en aguas de la bahía de Palma. El equipo británico Louise Racing, de Grant Gordon, mantiene el liderato, pero con tan solo medio punto de ventaja sobre el suizo Ginkgo Racing, de Jan Eckert, y el Transbunker, de Yevgen Braslavets.

La flota de 65 embarcaciones participantes ha completado una regata que ha costado mucho poner en marcha. Han sido necesarios cinco intentos, los dos últimos con bandera negra, para poder dar una salida válida.

La prueba se ha disputado con un viento térmico del suroeste (220º) con bastantes cambios de dirección. En el comienzo de la regata, el anemómetro registraba ocho nudos de intensidad y la presión ha ido subiendo hasta los 12, aunque volvió a caer hasta los ocho nudos en el tramo final del recorrido. Ante esta caída del viento, el comité de regatas optó por acortar el recorrido previsto y la manga duró algo más de dos horas y media.

No ha sido una prueba sencilla ni para el comité ni para los participantes debido a los numerosos roles que se han ido produciendo y que han obligado a mover las balizas y a variar el recorrido en cada uno de los tramos, primero hacia la izquierda y después hacia la derecha.

La ganadora de la prueba de hoy ha sido la embarcación británica Bluebottle, patroneada por Graham Bailey. Se trata de un precioso dragon clásico de madera de 1958 que se ha impuesto a unidades mucho más modernas y que ha cruzado la meta justo por delante del Ginkgo Racing, de Jan Eckert, y del Transbunker, de Yevgen Braslavets.

Graham Bailey, ganador de la prueba del día, ha asegurado que “ha sido una regata mágica para nosotros, con unas condiciones preciosas. Conseguimos hacer una buena salida y colocarnos en el grupo de cabeza. A partir de ahí logramos ponernos en cabeza y mantener la primera posición hasta cruzar la meta”.

El patrón del Bluebottle apunta que la Yanmar Dragon Gold Cup es una competición muy exigente porque no hay descartes. “No te puedes permitir salir fuera de línea ni cometer un gran error, así que se trata de encontrar el equilibrio entre ser un poco conservador y saber cuánto apretar; mantenerse seguro, pero agresivo”, ha señalado.

La clasificación general ha dado un giro importante tras los resultados de hoy, con los cinco primeros clasificados separados por apenas 4,5 puntos. El barco británico Louise Racing, de Grant Gordon, es el líder en solitario, con apenas medio punto de ventaja sobre el Ginkgo Racing, de Jan Eckert, que está empatado en la segunda plaza con el Transbunker, de Yevgen Braslavets. El Still in the Making, de Benjamin Hub, es cuarto y el Bluebottle ha ascendido hasta la quinta posición gracias a su victoria.

El capitán de Puerto Portals, Álvaro Irala, ha mostrado su satisfacción por los dos primeros días de regatas: “Han sido excepcionales y hoy la bahía estaba preciosa. Hay que reconocer el trabajo del equipo técnico de regatas, formado por Ariane Mainemare y Marta Reynés, que hacen un trabajo excelente. Después, en tierra, la manera en que Puerto Portals hace las cosas hace que la gente esté muy contenta y, afortunadamente, el tiempo nos está acompañando”.

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La Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals continuará mañana con la tercera jornada de competición. La señal de atención para el inicio de la regata está prevista a las 13.00 horas y la previsión meteorológica anuncia vientos débiles de componente sur.