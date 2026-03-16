Mario Rivillos: "No me voy del Palma Futsal porque quiera"

Mario Rivillos (Torrejón de Ardoz, 1989) asegura que no se marcha del Palma Futsal “porque quiera”. Después de que José Tirado haya revelado que el jugador dejará el club mallorquín este verano, el ala madrileño ha atendido a este diario y ha sido tajante. Considera que el hecho de que el presidente haya desvelado su salida en la previa de la Copa de España “no ayuda a nada ni a nadie”, confirma que su destino será el Movistar Inter y trata de rebajar la tensión tras las críticas del propio calvianer y del técnico Vadillo después de la derrota en Peñíscola (7-6): “Si empezamos a echarnos mierda ahora, no vamos a llegar a ningún lado”.

El presidente José Tirado ha confesado este lunes que Mario Rivillos se va del Palma Futsal, ¿lo puede confirmar?

Bueno, si lo ha dicho José, ya está. Son decisiones que hay que tomar en la vida y es un momento complicado. José lo ha dicho así, poco más puedo decir, yo estoy centrado en lo que tengo que estar centrado. Ya hablaré en su momento cuando tenga que hablar.

¿Hubiera preferido que no lo hubiera dicho?

Sí, yo creo que sí. Y más en la semana de la Copa. Creo que esto no ayuda a nada ni a nadie. Pero si algo tengo es experiencia en estos temas y en estas circunstancias, y yo me voy a dedicar a lo que siempre he hecho, creo que desde que estoy aquí no se me ha podido recriminar ni reprochar absolutamente nada. Y así voy a seguir siendo. En el momento adecuado yo también hablaré.

¿Prefiere no explicar los motivos?

No, ahora de momento no, porque creo que no suma ahora mismo, en el momento en el que estamos y con la semana tan bonita que viene. Pero en su día daré mi versión de por qué esta no renovación o de por qué Tirado ha tenido que decir eso. Yo respeto a Tirado muchísimo, lo quiero muchísimo y, en su momento, ya podré yo decir lo que yo opino, por supuesto.

¿Puede confirmar que regresa al Movistar Inter?

A ver, al final, cuando el río suena... pero sí, al final, está claro que voy al Movistar. Mi casa yo la consideraba esta, en Palma, pero la vida da muchas vueltas. Lo que sí tengo claro es que voy a vivir aquí, eso cien por cien.

Usted es una leyenda del Palma Futsal. Ha sido protagonista en las tres Champions y en las tres intercontinentales que ha ganado el club desde 2022.

Sí. Una cosa no quita la otra. Para mí aquí ha sido un antes y un después en mi carrera. Me voy con mucha pena, eso es evidente. No me voy porque quiera, me voy por muchas cosas también, las cuales ya podré decir en su momento. Me quedo con el cariño de la gente, que es lo que más me importa, que mis hijos hayan disfrutado aquí conmigo. Y yo sé que la gente aquí, cada vez que venga, me va a recordar con un buen pensamiento. Y aquí tendremos un aficionado más del Palma.

Tirado ha desvelado, incluso, que le habían hecho una oferta económica superior a lo que estás percibiendo ahora, un 25 %. ¿La decisión es económica o hay más cosas?

No, está claro que las negociaciones ya sabemos cómo van, es un tira y afloja. No es del todo económico.

También ha dicho que solo a Barrón y ahora a usted les ha ofrecido seguir como jugadores y después continuar en el club. ¿Lo ha contemplado?

Se barajó esa idea. Lo que pasa es que en ese momento no se sabía ni el área que iba a tomar yo al mando, ni el salario. Y evidentemente, aquí en Mallorca,tienes que vivir con un salario, no millonario, pero tienes que vivir con un salario. Entonces, en esas estamos. Son muchas cosas. No ha sido un problema económico, ha sido un problema de entendimiento, de feeling, de seguridad. Es lo que conlleva tomar decisiones, porque quien lo lea va a decir: ‘No, le han ofrecido trabajo y le han subido el sueldo. Y este es tonto, ¿por qué se va?’ Pero es que hay más cosas.

Vadillo ha asegurado que si usted está a su nivel jugará a pesar de que se conozca su salida en verano.

Claro. Otra cosa no, pero a mí el gen competitivo y la sangre me sobra. Y lo he demostrado los cuatro años que he estado aquí. Estaré días mejores, estaré días peores, fallaré, no fallaré, pero esto forma parte del deporte. No siempre vamos a estar bien, si no estaría en el Manchester City.

El presidente también ha mencionado que siente que al vestuario le falta hambre, que tiene que ser más competitivo y no lo está siendo. ¿Está de acuerdo?

Venimos de una racha no muy buena y a lo mejor José lo achaca a eso, a que no tenemos hambre. Pero esto son sensaciones, es una temporada muy larga, está siendo una temporada muy intensa, de muchos viajes, muchos partidos sin apenas descanso y todo pesa, al final no somos máquinas. A veces estaremos mejor, para José estaremos mejor o peor, pero al final los que estamos todos los días somos nosotros, y somos los que decimos cómo tenemos que estar.

El Palma Futsal no llega en buen momento a esta Copa de España, la derrota del sábado en Peñíscola (7-6) ha hecho mucho daño por las formas.

Los resultados están ahí y es lo que reflejan. Las sensaciones no están siendo del todo buenas estos últimos partidos. Esto son momentos de la temporada de flaqueza, unas veces estaremos mejor, otras veces peor, pero sí que es verdad que a lo mejor ahora estamos en un momento que no requiere eso, dadas las circunstancias de la temporada, que ya estamos en la recta final prácticamente. Necesitamos encontrarnos bien, porque somos un equipo que somos muy de sensaciones, para afrontar todo lo que nos viene. Vamos evidentemente jodidos, porque no nos gusta perder. Siempre se suele o se intenta ganar el partido antes de la Copa para ir con esas buenas sensaciones. No lo hemos podido conseguir, pero bueno, luego allí al final cambia todo, te contagias un poco del ambiente, vas con mucha ilusión de querer hacer las cosas bien. Vamos a ver de qué somos capaces, pero nuestro objetivo, lógicamente, es hacer un gran partido contra el Manzanares, por supuesto.

Vadillo cargó contra el equipo después de Peñíscola, diciendo que quien no sude esta camiseta no va a jugar. ¿Está la situación tan enrarecida en el vestuario?

Evidentemente el otro día después del partido todo el mundo estaba enfadado. Es un equipo encima que tenía también dos bajas importantes y sentimos todos que se nos escapó totalmente. Encima 7-6, es muy raro que a nosotros nos metan siete goles. A nivel defensivo es verdad que este año estamos siendo muy, muy, muy flojos, con muchísimas dudas. Quizá, lo que van diciendo Tirado y vadillo del hambre, habrá que darle una vuelta también. Son los que mandan aquí y tenemos que hacer mucha autocrítica, por supuesto.

¿A ustedes se lo han dicho en el vestuario?

Sí, claro.

¿Y qué dicen?

Nada, nosotros tenemos que estar callados y escuchar, y al día siguiente intentar ser mejor, corregir y es que esto funciona así. Al final, no siempre vamos a estar bien y de cara a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es trabajar para cada día intentar ser mejores y lo más importante, que el vestuario no esté roto.

¿Cree que se está exagerando un poco la situación? Vadillo ha puesto el ejemplo del Cartagena, que está peor en la clasificación de Liga, que es el mejor equipo de España y que está seguro que no tienen este ambiente.

El ambiente por parte de los jugadores no se está creando, como no sean ellos dos. Nosotros en el vestuario estamos unidos, hay buena relación. Cartagena lleva las dos últimas ligas quedando en liga regular quinto, sexto, séptimo y al final ha terminado ganando la Liga. Entonces, si nos empezamos a echar mierda ya, no vamos a llegar a ningún lado. En momentos así, lo único que tenemos que hacer es currar y por parte del ‘staff’, confiar en el equipo y también intentar darle la vuelta a todo. Pero, esto es grupal, esto es un equipo y el que no quiera estar en el barco, estando bien o estando mal, que se vaya.

El Manzanares ya no es ese equipo que luchaba para no bajar, sino que está haciendo las cosas muy bien. Un buen rival, ¿no?

Sí, claro. Para mí es el equipo revelación. Está haciendo una temporada bastante buena. Están ahí terceros. En la Copa no hay rival pequeño. Cada partido es una final, se juntan los ocho mejores equipos, las ocho mejores aficiones, es un espectáculo y está claro que van a salir a mordernos desde el primer momento. Nosotros vamos con muchas ganas de hacer un gran partido y de intentar pasar, por supuesto.

En la ‘Final Four’ de la Champions no piensan, ¿no?

No, encima ahora no estamos para pensar en la Champions. Tenemos que ir partido a partido y siendo consecuentes de lo que tenemos al día siguiente.

Usted las ha visto de todos los colores en este deporte y ha estado en mil vestuarios, ¿cree que el hecho de que el presidente haya salido a hablar diciendo que al equipo le falta hambre y competitividad puede enrarecer el ambiente de cara a la Copa de España?

Ya sabemos cómo es José, a lo mejor lo quiere hacer para dar un toque de atención al grupo. Yo creo que a lo mejor no es el momento, porque la semana previa a esta para poder disfrutar, nos la hemos ganado y nos jugamos muchísimo también nosotros. Al final es el presidente, es el que manda y él tiene la potestad de decir lo que le da la gana.