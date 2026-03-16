Louise Racing y Miss Behavior lideran la Dragon Gold Cup en Puerto Portals

El barco británico Louise Racing y el sueco Miss Behavior comparten el liderato de la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals tras la primera jornada celebrada este lunes en la bahía de Palma. La regata internacional reunió a 66 embarcaciones de 17 países, que compitieron en un día marcado por un viento cambiante que condicionó el recorrido y obligó a acortar la prueba.

La salida válida se dio sobre las 14:50 horas, con algo de retraso, después de anularse una primera tentativa. La regata comenzó con un viento de noroeste (330º) de 12 nudos, y el primer tramo de ceñida de 2,5 millas se vio afectado por la disminución progresiva del viento, lo que complicó el avance de las embarcaciones.

El final de la prueba fue muy ajustado, con Louise Racing y Miss Behavior prácticamente en un puño. Inicialmente parecía que el triunfo había sido para el barco sueco patroneado por Jan Secher, pero finalmente el comité de regatas decidió declarar un empate, otorgando 1,5 puntos a cada embarcación.

El podio provisional lo completa la embarcación alemana Still in the Making, mientras que Iskareen es cuarta y Aegir ocupa la quinta posición.

Jan Secher, patrón del Miss Behavior, afirmó que “ha sido una jornada muy cambiante, lo que complicó fijar el recorrido. Tenemos muchas ganas de lo que queda de semana, esto solo acaba de empezar”. Por su parte, Luke Patience, táctico del Louise Racing, destacó la competitividad de la Dragon Gold Cup y lo ajustado de la regata.

El presidente de la Asociación Española de la clase Dragon, Carlos Carbajal, resaltó la importancia de que la regata vuelva a Mallorca después de 19 años y elogió la labor de Puerto Portals, que ha reunido una flota muy competitiva.

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Este martes se disputará la segunda jornada, con reunión de patrones a las 9:45 y salida prevista a mediodía.