José Tirado confirma la marcha de Mario Rivillos: "No se queda en el Palma Futsal"

José Tirado ha confirmado esta mañana en el Media Day previo a la Copa de España que Mario Rivillos “no se queda en el Palma Futsal”. “Nosotros hicimos la mejor oferta dentro de nuestras posibilidades, él la rechazó. Posteriormente abrió un poco la puerta, volvimos a intentarlo, a mí me sabe mal porque creo que hemos hecho una gran oferta para lo que es el Palma. Tenemos que respetar la decisión que quiera tomar”, ha explicado el presidente del club mallorquín.

De esta manera, el madrileño terminará su etapa de cuatro temporadas en Son Moix tras haber conquistado, hasta el momento, tres Champions League -pueden ser cuatro si los de Vadillo se imponen la final four en el próximo mes de mayo-. En la primera de ellas, metió el penalti decisivo. Tirado considera que, especialmente por el aspecto familiar, Rivillos tenía “una gran oferta”: “Ya no solo económica, sino que es una persona de 37 años que tiene casa en Mallorca y tres hijos. Pero entiendo que si ha tomado esta decisión es porque cree que es lo mejor para él y su familia y no puedo decir otra cosa”.

“A lo mejor si tuviera 25 no, pero con la edad que tiene… Pero tampoco sé las ofertas que tiene, lo que le pueden ofrecer en otro lado, y sería injusto juzgarle porque tiene que mirar lo mejor para él y lo que tiene igual es mucho mejor que lo que le hemos ofrecido”, ha añadido.

El calvianer ha revelado que la propuesta era de “una subida salarial del 25% y garantizarle que se quedara a trabajar en el club cuando terminase su carrera”. “Yo he fichado a 150 jugadores y solo a dos personas les he ofrecido que, después de su contrato, se quedaran a trabajar en el club, que son Carlos Barrón y él”, ha agregado.

No obstante, Tirado ha reiterado que el club debe “respetar su decisión” y confía en que el de Torrejón de Ardoz, que se marchará al Movistar Inter, dé su mejor versión en estos últimos meses que le quedan en el Palma Futsal: “Solo le pido que en lo que le queda aquí sea ese Mario Rivillos que todos necesitamos y que en estos cuatro años ha dado un rendimiento muy bueno. Se tiene que ir de aquí por la puerta grande”.