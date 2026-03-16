José Tirado carga con dureza contra los jugadores del Palma Futsal: "Hay algunos fuera de forma por su peso, es vergonzoso y poco profesional"

José Tirado no se ha mordido la lengua en el Media Day previo a la disputa de la Copa de España que jugará a partir de este viernes el Palma Futsal, que se mide al Manzanares en los cuartos de final. El presidente ha cargado duramente contra la plantilla tras la derrota del último partido de Liga en Peñíscola (7-6): “Hay cosas que no me gustan. Y yo no me callo y las digo, estamos en el momento ahora más importante y hay algunos fuera de forma por su peso. Para mí esto es vergonzoso y poco profesional. Somos el equipo, seguramente, menos competitivo y con menos hambre de los últimos años. Eso también dice lo bueno que es estando donde está. Pero no nos basta”. Todo esto en una mañana en la que también ha confirmado que Mario Rivillos no seguirá en Son Moix la próxima temporada.

La imagen ante el conjunto castellonense no gustó nada al dirigente, que califica la actuación de su equipo como “una vergüenza”. ”Jugando contra un equipo que estaba herido de muerte, hicimos un partido que no nos podemos permitir. Tenemos un potencial enorme pero nos falta ese hambre, se demostró el otro día y también en la Copa de Europa, donde un equipo muerto nos quita la imbatibilidad”, ha comentado refiriéndose al Riga.

Al conjunto palmesano todavía le quedan la Copa, la Liga y la Champions League por decidir, pero para Tirado, más allá de los resultados, lo importante es el cómo y el día a día: “Igual dentro de un mes ganamos la Copa de Europa o esta semana estamos jugando la final de la Copa, tenemos capacidad para eso. Pero no es solo ganar, es lo que parece que eres”.

“No podemos decir que la temporada es un fracaso, está siendo buena. Pero con eso no nos basta, eso ya viene de serie. No puede ser que cualquier rival que le ponga un poco más de ganas nos gane fácilmente porque competimos a ratos”, ha insistido.

La decepción del presidente es tal que ha revelado que ya ha declarado “transferibles” a cinco jugadores, cuyos nombres no ha revelado: “Entendemos que nos hemos equivocado o que no hemos sido capaces de sacarle el rendimiento, que son grandísimos jugadores pero no nos están saliendo bien. Si te rinden al 70% menos de lo que nosotros entendemos que tienen que rendir no vamos a estar felices”.

Sobre cómo puede encajar la plantilla su mensaje, ha mandado un aviso contundente y, además, ha revelado que las próximas convocatorias serán cortas: “Tenemos 15 jugadores, el que se lo tome mal no jugará. Y ahora, por ejemplo, tienes que tomar decisiones. Yo no me voy a esperar sentado a morir. El viernes contra Manzanares vamos a llevar doce convocados. Podríamos llevar 14. pero, ¿para qué? Si hay seis que no compiten. Y seguramente, los partidos que nos quedan de Liga, también serán doce. Parece que hay muchos que ya solo con ir convocados les va bien”.

Tras la dureza de sus declaraciones, Tirado ha asegurado que van a la Copa “para ganarla”: “Hay equipo para ello. No es que tenga la obligación, pero sí competir para ganarla. No les exigimos a los jugadores ganar, porque no se puede pedir. Pero sí competir al máximo nivel, en sus salarios está esto”.

Respecto al Manzanares, que es tercero en Liga, avisa de que va a ser una eliminatoria “igualada, contra un rival trampa”: “Va a ser difícil, y más en la situación que está llevando el equipo en el último tramo. Pero estamos ilusionados y vamos a intentar disfrutar”.

Vadillo: "Somos el peor equipo que va a llegar a la competición, nosotros nos provocamos incendios"

Antonio Vadillo, al contrario de Tirado, ha sido mucho más comedido en su análisis sobre la situación y cómo llega el equipo a la Copa: “Estamos en marzo, hemos jugado dos finales, campeones de la Supercopa y de la Intercontinental, estamos en la final four de la Champions y quintos en Liga, a tres puntos del tercero con un partido menos. En un análisis global, el equipo está haciendo las cosas bien; en Peñíscola, fue un desastre y lo tenemos que corregir. No es el primer episodio, ya ha pasado en algún partido anterior".

No obstante, el entrenador ha dejado claro que no le gusta nada el clima que se está cultivando en el club mallorquín en la previa del torneo: “El Cartagena, que es el mejor equipo de España, va por detrás de nosotros. Seguramente ellos no están con este ambiente. Seguro que somos el peor equipo que va a llegar a la competición. Nosotros nos provocamos incendios”.

El andaluz ha señalado los cambios constantes en la plantilla temporada tras temporada como el gran problema: “No tenemos equipo para jugar Liga-Champions-Liga-Copa. Nos falta cuerpo y empaque, esa es la realidad. No es casualidad que este episodio se repita en el mismo tramo que en el de la primera vuelta. Lo que falta es construcción del equipo, igual es dado que de las tres últimas campañas solo hay dos jugadores que repiten, solo estaban Mario (Rivillos) y Luan (Muller)”

Acerca del Manzanares, avisa, al igual que Tirado, que será un reto complicado: "Es un equipo que está invirtiendo mucho; hemos querido fichar a algún jugador suyo y no hemos podido. Para ellos es un premio. Para nosotros, es una obligación. Va a ser un partido muy complejo".