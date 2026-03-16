El dato que convierte a Marc Márquez en favorito en el nuevo circuito de Brasil

Tres semanas después del primer Gran Premio de la temporada 2026 de MotoGP, la caravana mundialista aterriza en territorio desconocido. Por primera vez en más de dos décadas, el mundial pone rumbo a Brasil para disputar un fin de semana de carreras, y no será en otro trazado que el Autódromo Ayrton Senna de Goiania. Nombre inigualable, para el que se antoja como un fin de semana de mucha emoción. A priori, las características del trazado no parecen del todo favorables al campeón del mundo, Marc Márquez, pero existe un dato demoledor que haría cambiar de idea.

No es ningún secreto que el piloto de Cervera se siente mucho más cómodo en trazados con más curvas de izquierdas, como podría ser Aragón o Sachsenring (en este último, es donde acumula más victorias, con un total de 9). Este último tiene un total de 13 curvas, tres hacia la derecha y otras diez a la izquierda. Muy distinto se plantea este nuevo circuito al que se enfrentan los 22 pilotos de la parrilla. El Autódromo Ayrton Senna, de 3.835 metros, está compuesto por 14 curvas, nueve de ellas hacia la derecha por las cinco a la izquierda. Un dato que de primeras parece indicar que el '93' tendrá que remar para conseguir la victoria... pero la realidad es que hay otro asunto que juega a su favor.

Todo el mundo a ciegas

La parrilla al completo irá a ciegas a este trazado, puesto que nunca se ha disputado ninguna sesión en él y tampoco ninguna tanda de test. Solo Diogo Moreira (único brasileño de la parrilla), Franco Morbidelli (con sangre brasileña) y Luca Marini dieron unas vueltas allí como demostración cuando se anunció la incorporación del trazado al calendario el pasado curso.

Marc Márquez ganó en COTA en 2013 / PAUL BUCK / EFE

Pero la realidad es que si hay algún piloto en sacar jugo a lo desconocido, no es otro que el nueve veces campeón Marc Márquez. Hasta en cuatro ocasiones ha ganado en circuitos recién aterrizados en el calendario. El primero de ellos fue en 2013, en su queridísimo Circuit Of The Americas de Texas, donde acumula un total de 7 victorias. El trazado estadounidense apareció como sustituto de Laguna Seca y el '93' se adueñó de él con Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo completando el podio.

El siguiente nuevo circuito que conquistó fue Termas de Río Hondo (Argentina), en 2014, y después vino Buriram (Tailandia), en 2018. Al siguiente curso volvería a adueñarse de la victoria en el trazado tailandés, coronándose campeón del mundo de 2019 y ganando en la última curva a un jovencísimo y 'rookie' Fabio Quartararo.

Marc Márquez ganó también en Buriram 2018 / RUNGROJ YONGRIT / EFE

Por último, también ganó el pasado curso en el recién aterrizado Balaton Park (Hungría), donde compartió podio con Pedro Acosta y Marco Bezzecchi. Precisamente, el piloto italiano también tiene la estadística a su favor, puesto que es el único piloto presente en la parrilla, aparte de Márquez, en lograr una victoria en un nuevo trazado. Lo hizo en el Gran Premio de India de 2023, celebrado en el ya desaparecido Circuito Internacional de Buddh. Sin duda, son dos de los candidatos a aspirar a un buen resultado este fin de semana, puesto que uno es el vigente campeón y el otro el hombre a batir en este inicio de temporada 2026.