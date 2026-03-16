El Baleares renueva al técnico Miky Mayans por su «profesionalidad»

El Atlético Baleares, en su afán de planificar la próxima temporada, ha renovado la totalidad del cuerpo técnico de la primera plantilla femenina, encabezado por el técnico Miky Mayans. Junto a él seguirán Juan Pérez como segundo entrenador; Iago Álvarez como preparador físico; Pablo Roca como entrenador de porteras; y Nicanor Ortiz como analista táctico. La dirección deportiva trabaja ya en la configuración de un proyecto ambicioso para la próxima temporada, con el objetivo de que el Balears continúe siendo un referente del fútbol femenino en esta comunidad.

«Apostamos por la profesionalidad»

El director deportivo del Atlético Baleares, Marc Julià, valoró muy positivamente la continuidad Mayans: «Con esta renovación damos continuidad al proyecto que iniciamos en septiembre. Apostamos por la profesionalidad y el trabajo diario que nos están ofreciendo, con la convicción de que el trabajo no solo técnico, sino también de detección de talento y desarrollo de cantera, se está dirigiendo poco a poco hacia los caminos que hemos trazado».

El Balears femenino pierde en Zaragoza

El Balears femenino acabó con su racha positiva al perder por 1-0 con el Zaragoza. Las chicas de Mayans jugaron con Blanca Noguera, Valca, Abigail (Neus Perelló), Nerea López, Naroa (Laura Rosselló), Nuria Pomer, Cora Coll, Fátima, Ixiar (Alcaide), Hassen y Marta Vélez (Gaby).

El San Francisco logra la permanencia

El San Francisco juvenil jugó unos de sus mejores partidos y goleó al Zaragoza Racing por 3-0 y logró la permanencia una temporada más en la División de Honor. Los escolares jugaron con: Casanella, Rojals, Tejada, D’Vaz, Yannick (Ferrán), Guzmán, Abel Verd (Ferrari), Aguilera, Lluís Quirós, Jordi León (Xayron) y Álvaro Fernández (Molina). Marcaron por el San Francisco Jordi León, D’Vaz y Molina.

El Constància juvenil pierde por 0-2 en casa

El Constància juvenil queda muy tocado para conseguir la salvación al perder en su campo ante el Cornellà por 0-2. Los de Inca jugaron con Jordi Mir; Florit (Coll), Crespí, Fontcuberta (Pere), Mairata, Pau Lluís, Cortés (Arbós), Lamin (Ike), Marc Patricio (Luis García), Noah e Ian Seguí. Por su parte, el Mallorca venció ayer al Sant Cugat.

Elecciones en el Cardassar

Si bien el mandato de la actual directiva del Cardassar de Sant Llorenç finaliza el próximo mes de mayo, se quiere adelantar este proceso en abril para planificar la próxima temporada. El periodo electoral ya está abierto y acaba el 31 de marzo y hay esperanza de que se presente una candidatura joven. La directiva que preside Jaume Soler cogió el Cardassar en 2018 con una total falta infraestructura. En este tiempo se han logrado tres ascensos, se ha participado en la Copa del Rey y el club tiene una tesorería totalmente saneada, informa Llorenç Meco.

Tarjeta blanca para el alevín Eneko Massanet

El Serverense informa que su jugador alevín Eneko Massanet ha recibido la tarjeta blanca por decirle al árbitro que había señalado una falta a su favor que no había existido tal ya que había patinado sobre el terreno de juego. «Muy contentos de ti y de todos los que promueven el juego limpio», dijo el club.

El Penya Arrabal juvenil derrota al Ciutat

El Penya Arrabal juvenil encabeza la tabla de la Liga Nacional tras golear al Ciutat de Palma por 4-0. Los rojillos suman su décimo sexto partido seguido sin perder.

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