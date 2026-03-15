El Porreres se acerca un poco más hacia la Tercera balear

El Porreres encajó una nueva derrota al caer en casa ante el Terrassa (0-1), un resultado que deja al conjunto dirigido por Jaume Mut todavía más hundido en la clasificación tras la jornada 27 del grupo 3 de Segunda RFEF.

El equipo catalán salió dominador desde el inicio y pronto comenzó a generar peligro ante un Porreres que tenía dificultades. El Terrassa dispuso de varias ocasiones durante los primeros minutos, confirmando su control del encuentro.

La gran oportunidad para los mallorquines llegó en el minuto 28, cuando el árbitro señaló penalti a favor del Porreres. Bengoetxea asumió la responsabilidad desde los once metros, pero el portero visitante Marcos Pérez respondió con una gran intervención y despejó el lanzamiento con el pie.

El encuentro se rompió poco después. En el minuto 37, Álvaro Martín adelantó al Terrassa y estableció el 0-1, resultado con el que se alcanzó el descanso tras un primer tiempo en el que el conjunto catalán fue el que mandó en Ses Forques.

Segunda parte

Tras la reanudación, el Terrassa volvió a mostrarse peligroso y pudo sentenciar en los primeros minutos del segundo tiempo, manteniendo la iniciativa ante un rival que no encontraba la manera de cambiar el guion del partido.

El encuentro continuó bajo control visitante. El Porreres lo intentó, pero no encontró los medios para imponerse ni para generar ocasiones claras de peligro, mientras el Terrassa administraba su ventaja.

La derrota supone la decimoquinta del Porreres en la temporada y deja al equipo mallorquín colista en solitario, a once puntos de la salvación, y cada vez más más cerca del descenso a Tercera RFEF.

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(Habrá ampliación)