El Palmer da un paso más hacia la salvación con un gran triunfo ante el Alega Cantabria

El Palmer Basket da un paso de gigante al ganar al Grupo Alega Cantabria (86-83) con un recital de Phil Scrubb (20 puntos y 11 asistencias), que ha liderado a los mallorquines para ponerse un partido por encima de Tizona Burgos, que marca el descenso. Esta victoria es oro puro para acercarse a la permanencia en la Primera FEB porque supone mucho aire para los de Juani Díez, que ahora son cuartos por la cola, pero se afianzan fuera del descenso.

Todo un premio para el club que preside Vicenç Palmer, que jamás ha dejado de creer en la salvación a pesar de que hubo momentos en los que parecía imposible. Todavía queda camino por delante, pero los turquesa están demostrando que quieren quedarse en la segunda categoría del baloncesto nacional en el año de su estreno.

Los dos equipos han sido conscientes de la relevancia del partido desde un primer instante, pero ha sido el Palmer el que ha cogido las primeras ventajas del partido, muy arropado por el animado público de Son Moix (24-19).

Sanadze bota el balón durante el partido. / Palmer Basket

Pudo ampliar la distancia el equipo de Juani Díez, que llegaba a falta de dos minutos para el descanso con un +9, pero ha gestionado mal el tramo final del primer tiempo y ha tenido que conformarse con cuatro tres arriba (43-39).

Ya en el segundo tiempo, Cantabria ha equilibrado el partido a pesar del mal partido del gigante Jiahao Yu, su referencia interior con 2.21 metros, y se ha sostenido sobre los hombros de Kande y Lapornik (61-58).

En el último cuarto, el Palmer ha abierto dos brechas importantes en el marcador, pero no ha sido capaz de cerrarlo hasta la jugada final, y le ha tocado sufrir para sacar su sexto triunfo, que le mantiene fuera del descenso y con más vida que nunca en su lucha por salvarse.