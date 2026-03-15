La natación balear baja el telón en Sabadell con un oro, una plata y dos bronces en la jornada final del Campeonato de España

La representación balear puso punto final a su participación en el XXVI Campeonato de España Absoluto “Open” P50 Astralpool y XLII Campeonato de España Junior de Sabadell con una quinta jornada en la que volvió a dejar protagonismo en el podio, gracias al oro de Hugo González, a la plata junior de Tiago del Po y al doble metal de Josep Castro, que sumó un bronce individual y otro bronce en relevos. En total, esta competición se cierra con la friolera de veinte medallas sumadas en las cinco jornadas, todo un ejemplo del buen nivel de Balears.

En la máxima categoría volvió a sobresalir Hugo González de Oliveira (1999), del C.N. Terrassa, que sumó un nuevo éxito al formar parte del relevo 4x100 estilos de su club, con el que logró la medalla de oro y además estableció el récord de España de clubes, poniendo un broche de máximo nivel a su campeonato en Sabadell.

También destacó Josep Castro (2005), del C.N. Sant Andreu, que subió al podio en los 100 metros libre tras finalizar tercero en la Final A, resultado que le valió la medalla de bronce. Además, el nadador balear añadió una segunda presea en esta última jornada al formar parte del relevo 4x100 estilos de su club, con el que consiguió también la medalla de bronce. De este modo, Castro cerró una actuación muy destacada en Sabadell, ampliando todavía más su balance en el campeonato.

También en las finales absolutas tuvo presencia balear Estella Tonrath (2007), del C.N. Terrassa, que compitió en la Final A de los 200 metros estilos, sumando una nueva aparición entre las mejores nadadoras del campeonato. En categoría junior, la principal alegría del día llegó de la mano de Tiago del Po (2010), del C.N. Felanitx, que se colgó la medalla de plata en los 100 metros libre dentro de la categoría de 16 años, firmando así otro gran resultado para la cantera balear en la última jornada.

La participación isleña del día se completó con Beth Abad (2008), del C.N. Palma, que fue sexta en la Final C de los 200 metros libre, ocupando además la séptima posición por edad, y con Sarah Holgado (2007), del C.N. Terrassa, que concluyó octava en la Final B de los 200 metros estilos.