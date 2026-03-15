Joan Roca y Rafa García triunfan en la 'Challenge de Primavera'

La edición del presente año de la ‘Challenge de Primavera’ se cerró definitivamente al mediodía de este domingo con los triunfos absolutos de Joan Roca, del Arabay, en la carrera de primer y segundo nivel y de Rafa García, del Bicicletas Caldentey, en la prueba para los ciclistas de tercera categoría, féminas y cadetes, después de una jornada marcada por una condiciones atmosféricas muy adversas con un fortísimo viento, mucho frío y lluvia en el tramo final, el trofeo Miquel Mas, que se saldó con los triunfos parciales de Xavi Cañellas, del Arabay, y Toni Abraham, del CC Inca.

Joan Roca fraguó su éxito en Manacor después de cruzar la meta en segundo lugar junto con su compañero de equipo Xavi Cañellas aventajando en 11 segundos a Miquel Riera y Juan Carlos Riutort, con Sergi Amengual en la quinta plaza, a 36 segundos.

Por su parte, Juan Miguel García fue el mejor de los de segundo nivel. Todo ello en una carrera de 89 kilómetros que contó con la participación de 123 ciclistas aunque 43 abandonaron antes de la conclusión. En la general final, Roca y Cañellas ocupan las dos primeras plazas con Riutort y Riera a 11 segundos, mientras que Marc Roca completa al nómina de los cinco mejores, a 31 segundos de su hermano, el ganador.

La jornada final de la carrera de tercer nivel, féminas y cadetes se saldó con el triunfo del incombustible Toni Abraham, que fue el más rápido en un grupo cabecero de 44 unidades superando en los metros finales a Antonio Fernández y Joan Xavier Amer, con Maria Elisa Mejía como primera fémina.

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En cuanto a los cadetes, Nino Fernández fue el mejor por delante de Alejandro Buzdea y Francesc Martorell. En consecuencia, la general absoluta se cierra con los triunfos de Rafa García del Caldentey seguido de Toni Abraham, Antonio Fernández y Simó Darder, con Maria Elisa Mejía, mejor fémina y Nino Fernández, primer cadete.