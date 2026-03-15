El Fibwi Mallorca se diluye tras el descanso en la pista del Estudiantes

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma no pudo dar la sorpresa en su visita al Movistar Estudiantes y acabó cayendo por 90-66 en un encuentro en el que los mallorquines compitieron en la primera mitad, pero se vieron superados tras el descanso.

El conjunto dirigido por Pablo Cano arrancó el partido muy concentrado y con buen juego colectivo. Un parcial inicial de 2-7 permitió a los visitantes tomar las primeras ventajas, con Pedro Bombino destacando en ataque. El Estudiantes reaccionó y equilibró el marcador hasta el 9-9, aunque el Fibwi Mallorca Bàsquet volvió a ponerse por delante (11-13) tras una buena acción de Aless Scariolo.

Sin embargo, los locales cerraron mejor el primer cuarto y lograron situarse por delante desde la línea de tiros libres, terminando el periodo con 19-14.

El Estudiantes mantuvo su buen momento al inicio del segundo cuarto, con el veterano Jayson Granger asumiendo protagonismo en el ataque madrileño. Los locales ampliaron su ventaja hasta el 26-18, lo que obligó a Pablo Cano a solicitar tiempo muerto. Los mallorquines trataron de mantenerse en el partido, pero el acierto ofensivo del Estudiantes permitió a los madrileños conservar la ventaja y llegar al descanso con 44-35.

Brecha en el tercer cuarto

Tras la reanudación, el encuentro se complicó para el conjunto balear. El Estudiantes arrancó el tercer cuarto con mayor intensidad y abrió una brecha importante en el marcador. Los madrileños llegaron a colocarse con 49-35, y poco después un mate de Lotanna Nwogbo amplió la ventaja hasta el 51-35, obligando de nuevo al técnico visitante a parar el partido.

El Fibwi Mallorca atravesó entonces sus peores minutos ofensivos. Los visitantes estuvieron varios minutos sin anotar y encajaron un parcial de 12-0 que situó el marcador en 56-35. Una canasta de Osvaldas Matulionis rompió la sequía anotadora, pero el Estudiantes mantuvo el control del partido y cerró el tercer cuarto con 66-44.

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En el último periodo el conjunto mallorquín tampoco logró reducir distancias. El Estudiantes continuó mostrando mayor acierto y amplió la diferencia hasta un 82-58 mediado el cuarto. El encuentro quedó visto para sentencia y terminó con el 90-66 final.