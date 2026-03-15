Baloncesto | Primera FEB
El Fibwi Mallorca se diluye tras el descanso en la pista del Estudiantes
El acierto de los madrileños termina marcando diferencias ante el conjunto mallorquín
Kike Fernández
El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma no pudo dar la sorpresa en su visita al Movistar Estudiantes y acabó cayendo por 90-66 en un encuentro en el que los mallorquines compitieron en la primera mitad, pero se vieron superados tras el descanso.
El conjunto dirigido por Pablo Cano arrancó el partido muy concentrado y con buen juego colectivo. Un parcial inicial de 2-7 permitió a los visitantes tomar las primeras ventajas, con Pedro Bombino destacando en ataque. El Estudiantes reaccionó y equilibró el marcador hasta el 9-9, aunque el Fibwi Mallorca Bàsquet volvió a ponerse por delante (11-13) tras una buena acción de Aless Scariolo.
Sin embargo, los locales cerraron mejor el primer cuarto y lograron situarse por delante desde la línea de tiros libres, terminando el periodo con 19-14.
El Estudiantes mantuvo su buen momento al inicio del segundo cuarto, con el veterano Jayson Granger asumiendo protagonismo en el ataque madrileño. Los locales ampliaron su ventaja hasta el 26-18, lo que obligó a Pablo Cano a solicitar tiempo muerto. Los mallorquines trataron de mantenerse en el partido, pero el acierto ofensivo del Estudiantes permitió a los madrileños conservar la ventaja y llegar al descanso con 44-35.
Brecha en el tercer cuarto
Tras la reanudación, el encuentro se complicó para el conjunto balear. El Estudiantes arrancó el tercer cuarto con mayor intensidad y abrió una brecha importante en el marcador. Los madrileños llegaron a colocarse con 49-35, y poco después un mate de Lotanna Nwogbo amplió la ventaja hasta el 51-35, obligando de nuevo al técnico visitante a parar el partido.
El Fibwi Mallorca atravesó entonces sus peores minutos ofensivos. Los visitantes estuvieron varios minutos sin anotar y encajaron un parcial de 12-0 que situó el marcador en 56-35. Una canasta de Osvaldas Matulionis rompió la sequía anotadora, pero el Estudiantes mantuvo el control del partido y cerró el tercer cuarto con 66-44.
En el último periodo el conjunto mallorquín tampoco logró reducir distancias. El Estudiantes continuó mostrando mayor acierto y amplió la diferencia hasta un 82-58 mediado el cuarto. El encuentro quedó visto para sentencia y terminó con el 90-66 final.
Ficha técnica
90 - Movistar Estudiantes (19/25/21/25): Silverio (12), Sergi García (5), McGrew (6), Garino (9), Asier González (4) -cinco inicial- Barton (9), Giovannetti (11), Granger (13), Amon (3), Sola (0), Stumbris (10), Lotanna Nwogbo (8).
66 - Fibwi Mallorca (14/21/12/19): Lucas Capalbo (7), Juan Bocca (2), Lys Bracey (2), Jon Ander Aramburu (3), Pedro Bombino (7) -cinco inicial-, Aless Scariolo (4), Laron Smith (7), Osvaldas Matulionis (13), Óscar Siquier (3), Jorge Martínez (0), Brian Vázquez (15).
ÁRBITROS: Báez Batista, Cañigueral Novella, Murillo Khon. Técnica a Toni Ten, entrenador del Movistar Estudiantes.
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