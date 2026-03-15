Doble título para Paula Barceló y María Cantero en la Mallorca Sailing Center Regatta

La Mallorca Sailing Center Regatta se despidió con jornada en blanco por exceso de viento en la bahía de Palma. Después de un estreno con brisas suaves y un segundo día de condiciones inestables pero navegables, la flota de más de 300 embarcaciones de 41 nacionalidades tuvo que permanecer en tierra por viento duro. El evento se cerró con los resultados cosechados en las dos primeras jornadas: cuatro mangas en ILCA 6, ILCA 7 y 49erFX, cinco en Nacra 17 y seis en 49er.

La mallorquina Paula Barceló y la canaria María Cantero se proclamaron campeonas en la competida clase 49erFX, que reunió a medio centenar de embarcaciones. Las actuales campeonas del mundo cerraron su participación con dos victorias parciales, un cuarto y un tercero, imponiéndose al desempate frente a las canadienses Gergina y Antonia Lewin-Lafrance y a las hongkonesas Emily Grace Polson y Tiffany Mak.

En 49er, la victoria correspondió a los estadounidenses Nevin Snow e Ian MacDiarmid, cinco puntos por delante de los suizos Sebastien Scheiter y Arno De Pkanta, y a siete de los polacos Dominik Buksak y Mateusz Gwozdz.

En ILCA 6 se confirmó el triunfo de la irlandesa Eve McMahon por cinco puntos frente a la india Nethra Kumanan y por diez frente a la belga Emma Plasschaert.

También en ILCA 7 ganó el líder de las dos jornadas previas, el italiano Dimitri Peroni, que logró la mayor ventaja de toda la flota: 17 puntos sobre el irlandés Fiachra McDonell y 20 sobre el israelí Reem Pulci.

Por último, en Nacra 17 se impusieron los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, cinco puntos por delante de los holandeses Willemijn Offerman y Scopio Houtman, y con una renta de 13 sobre los austriacos Laura Farese y Matthäus Zöchling.

Copa de España

Además de los títulos en las cinco clases participantes, la Mallorca Sailing Center Regatta puso en juego la Copa de España 2026 de 49er, 49erFX y Nacra 17. Junto al título absoluto del evento, Paula Barceló y María Cantero se llevaron la Copa de España en categoría 49erFX, seguidas de Patricia Suárez y Melania Henke (séptimas de la general) y de Alicia Fras y Elena Barrio (decimoterceras).

Nevin Snow e Ian MacDiarmid, los mejores en 49er. / Bernardí­ Bibiloni

En 49er, la Copa de España fue para Conrad Konitzer y Antonio Torrado como mejores españoles de la clase al finalizar octavos absolutos; les siguieron Martín y Jaime Wizner (vigésimos) y Pol y Alex Marsans (trigésimo octavos). En Nacra 17, Joan Cardona y Nicole Van der Velden se llevaron el título nacional después de firmar un magnífico cuarto absoluto, a sólo un punto del podio. Les siguieron Daniel y Nora García de la Casa, decimosextos.

Conrad Konitzer y Antonio Torrado, campeones de la Copa de España de 49er. / Bernardí­ Bibiloni

Tanto la Fundación Bahía Activa como los dos clubes que acogieron el evento mostraron su satisfacción por un fin de semana muy productivo pese a la última jornada en blanco. Ferran Muniesa, gerente del Club Nàutic Arenal, explicaba en la entrega de premios: “Ha habido muy buen ambiente. Al ser una regata de entrenamiento, la gente es muy proactiva y compite más relajada. El primer día fue muy bueno, el segundo un poco más complicado en el agua, y hoy no ha podido ser, pero decidimos no tomar riesgos que podrían comprometer la participación de algún equipo en el Sofía”.

Joan Cardona y Nicole Van der Velden, campeones de la Copa de España de Nacra 17. / Bernardí­ Bibiloni

Resuelta la MSC, la bahía de Palma cambia de configuración para acoger del 27 de marzo al 4 de abril el 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels. La primera regata puntuable para el Sailing Grand Slam 2026 convoca a las diez disciplinas olímpicas, sumando a las participantes en la MSC los 470 Mixed, los iQFOiL masculino y femenino, y los Formula Kite masculino y femenino. Una impresionante parrilla formada por más de 800 equipos y más de 1.200 regatistas de 62 nacionalidades convertirán a Mallorca en epicentro de la vela olímpica mundial.

La Mallorca Sailing Center Regatta está organizada por el Club Nàutic Arenal y el Club Marítimo San Antonio de la Playa, con la colaboración de la Real Federación Española de Vela, la Federación Balear de Vela y la Fundación Bahía Activa.