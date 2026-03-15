Un desconocido Poblense pierde su primer partido en casa

El Poblense encajó ante el Reus Reddis (1-2) su primera derrota de la temporada como local, en partido correspondiente a la jornada 27 del grupo 3 de Segunda RFEF, disputado en el Municipal de sa Pobla bajo unas condiciones meteorológicas adversas. El frío, lluvia y fuerte viento que por momentos dificultaron el juego.

El conjunto catalán salió más metido en el partido y trató de imponer su ritmo desde los primeros minutos, mientras que el Poblense buscaba asentarse en el campo en un encuentro condicionado por el viento. Precisamente una racha de aire envenenó un centro al área visitante y obligó a intervenir a Pacheco, portero del Reus, en una de las primeras acciones de peligro.

Pese a ese inicio más activo de los visitantes, el equipo dirigido por Óscar Troya golpeó primero. En el minuto 11, Aitor Pons adelantó al Poblense con el 1-0, premiando la primera aproximación clara de los mallorquines.

El gol espoleó al Reus, que reaccionó de inmediato y comenzó a buscar el empate. Esa presión acabó dando resultado en el minuto 33, cuando Pol Fernández aprovechó un balón suelto en el área local para firmar el 1-1. El conjunto catalán no se conformó y apenas cinco minutos después firmó la remontada. En el minuto 38, Ustrell sorprendió con un disparo desde fuera del área que superó a Sabater y estableció el 1-2 con el que se llegó al descanso.

Control visitante

Tras la reanudación, el Reus Reddis mantuvo el control en los primeros compases ante un Poblense irreconocible, al que le costaba encontrar continuidad en su juego. Con el paso de los minutos, los locales fueron ganando presencia en campo rival y empujaron en busca del empate, aunque sin generar ocasiones claras.

Quien sí estuvo cerca de ampliar la ventaja fue el conjunto visitante, que pudo sentenciar pasada la hora de juego en dos acciones casi consecutivas, bien resueltas por la defensa poblera.

El marcador ya no se movería y el Poblense terminó cediendo una derrota que tiene consecuencias en la clasificación. Los de Óscar Troya pierden la segunda plaza, que pasa a manos del Atlético Baleares, con el que empatan a 48 puntos. El Sant Andreu, líder del grupo, se escapa ahora a seis puntos, mientras que el Reus Reddis se sitúa cuarto, también a seis del conjunto de sa Pobla.

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(Habrá ampliación)