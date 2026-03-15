El Baleares asalta la segunda plaza con un cabezazo de Manu Morillo

El Atlético Baleares sumó tres puntos al imponerse al Atlètic Lleida (1-0) en un partido marcado por el fuerte viento y por la igualdad durante muchos minutos. El triunfo permite al equipo dirigido por Luis Blanco situarse segundo en la clasificación, empatado a puntos con el Poblense y a seis del líder Sant Andreu tras la jornada 27 del grupo 3 de Segunda RFEF.

El conjunto dirigido por Luis Blanco llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro. El Baleares tuvo más posesión de balón, aunque su dominio se desarrolló principalmente lejos del área rival, sin encontrar la manera de superar el entramado defensivo del equipo catalán. El equipo blanquiazul buscó aproximarse con balones laterales y acciones a balón parado, como en un centro de Iván López que generó peligro y otro buen balón al área de Víctor Morillo que la defensa visitante logró despejar.

El partido transcurrió con mucho equilibrio y escasas ocasiones claras. El viento dificultaba la circulación del balón y obligaba a ambos equipos a jugar con más precauciones de lo habitual.

Tras el descanso, el Baleares salió algo más decidido, aunque sin generar excesivo peligro. La primera ocasión clara del segundo tiempo fue, de hecho, para el conjunto visitante. Jaume Pascual, futbolista mallorquín del Atlètic Lleida, dispuso de una buena oportunidad que obligó al Baleares a reaccionar.

El susto activó al equipo blanquiazul, que empezó a buscar con más intención la portería rival. El premio llegó en el minuto 56, cuando Víctor Morillo puso un centro al área que Manu Morillo remató de cabeza para firmar el 1-0.

Con ventaja en el marcador, el Baleares pudo ampliar distancias en el minuto 69, cuando Ramis dispuso de una ocasión clara para marcar el 2-0 y dejar prácticamente resuelto el encuentro.

Los minutos finales fueron de dominio del conjunto mallorquín, que acumuló varias llegadas y dispuso de oportunidades para ampliar una ventaja que terminó siendo mínima. Juanmi protagonizó una doble ocasión muy clara y, ya en el tiempo añadido, Darius llegó a marcar, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Con este triunfo, el Atlético Baleares se sitúa segundo en la clasificación, empatado a 48 puntos con el Poblense, ambos a seis del líder Sant Andreu.

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