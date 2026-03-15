Fútbol | Segunda RFEF
El Andratx da un paso atrás por la salvación en Barbastro
Los mallorquines encajan una dura derrota ante un rival directo (3-0)
Llabrés falla un penalti en la primera parte con 0-0 en el marcador
T. Simón
El Andratx encajó una dura derrota ante el Barbastro (3-0) en el partido correspondiente a la jornada 27 del grupo 3 de Segunda RFEF, un resultado doloroso ante un rival directo en la lucha por la permanencia. El equipo dirigido por José Contreras se queda atascado en zona de descenso, con la salvación ahora a siete puntos.
El conjunto aragonés llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro y comenzó acercándose con peligro al área defendida por Elías. El Barbastro mostró más presencia ofensiva en los primeros minutos, aunque el Andratx tuvo en sus botas la gran oportunidad para cambiar el rumbo del partido.
En una de las primeras llegadas visitantes, Gálvez fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti. Llabrés asumió la responsabilidad desde los once metros, pero el portero local Cebollada adivinó la trayectoria del lanzamiento y detuvo el disparo. El Barbastro no acusó el susto y continuó buscando la portería rival, aunque el descanso se llegó con 0-0.
Gabarre sí acierta desde los 11 metros
Tras la reanudación llegó el momento decisivo del partido. En el minuto 52, el Barbastro se adelantó con un penalti transformado por Gabarre, que colocó el 1-0 para los locales.
El Andratx trató de reaccionar y llegó a rozar el empate con un disparo que se envenenó por el aire y acabó estrellándose en el travesaño, pero el conjunto mallorquín no logró concretar sus oportunidades.
El encuentro quedó prácticamente sentenciado en el minuto 72, cuando Kun firmó el 2-0. Ya en el tiempo añadido, el propio Kun culminó un contraataque para establecer el 3-0 definitivo.
La derrota deja al Andratx en una situación comprometida, atascado en la zona de descenso y a siete puntos de la salvación, en un tramo final de Liga que se presenta cada vez más complicado para el equipo de José Contreras.
(Habrá ampliación)
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