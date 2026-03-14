Vadillo estalla tras la derrota del Palma Futsal en Peñíscola: "Quien no corra ni sude esta camiseta, no puede estar aquí"

Antonio Vadillo se ha mostrado muy enfadado por la derrota del Illes Balears Palma Futsal en la pista del Peñíscola en una nefasta actuación del tricampeón del mundo y de Europa. "Veníamos de dos derrotas y queríamos ir a la Copa de España con buenas sensaciones. Ahora lo que toca es aprender de esto. No sé si vamos a ganar el próximo partido, pero sí sé que vamos a correr y a competir. Y quien no corra, quien no sude esta camiseta o quien no quiera este escudo, no puede estar aquí, se llame como se llame", ha dicho el entrenador de los verde pistacho, que ha cargado contra sus jugadores. "Esto es muy sencillo: podemos ganar o perder, pero lo que no puede pasar es que no demos nuestro máximo. A veces no estás acertado o no juegas bien; a veces tu máximo no es un diez, es un ocho. Pero un nivel de competitividad tan bajo como el de hoy no lo podemos permitir", ha añadido.

El andaluz ha lamentado la puesta en escena de sus pupilos ante el conjunto castellonense. "El rival ha sido superior a nosotros, porque ha corrido más y ha puesto más ganas. Ha tenido más orgullo que nosotros, y por eso lo primero que quiero hacer es pedir perdón a nuestra afición. La sensación es muy amarga. Hacía tiempo que no tenía esta sensación de impotencia", ha dicho antes de ir más allá en su reflexión. "En la primera parte el encuentro estuvo más o menos igualado y en el descanso insistí en que necesitábamos activarnos un poco más en las segundas jugadas, en los rechaces, en la presión alta y en ser más intensos. Pero hemos salido mucho peor. En los primeros cinco minutos hemos encajado tres goles y ahí prácticamente se ha acabado el partido. Han sido varios errores inverosímiles, falta de tensión y situaciones en las que nos ganan la espalda o no salimos del bloqueo. A partir de ahí ha sido muy difícil. El rival ha impuesto su juego y su calidad, y nosotros nos hemos equivocado si pensábamos que podíamos ganar solo con el nombre. Hoy en día en el deporte no se juega con el nombre: se juega por el escudo, corriendo mucho y compitiendo mucho. Y hoy nosotros no lo hemos hecho", ha reflexionado.

Vadillo, además, ha querido hacer autocrítica en sus declaraciones. "Hemos sido un equipo sin hambre, sin ganas de sacar los tres puntos, sin capacidad de sufrimiento y sin tensión. Y evidentemente el máximo responsable de todo esto soy yo. Duele especialmente porque más allá de perder o ganar, lo que duelen son las formas, y eso es lo que más me fastidia. Un equipo sin orgullo no se lo puede permitir, y nosotros hoy no hemos estado a la altura", ha comentado.

El preparador ha finalizado con una reflexión dedicada a sus hinchas de Son Moix: "Por eso vuelvo a pedir perdón a nuestra afición, a todo lo que representamos como club, a nuestros patrocinadores y también a nosotros mismos. Hoy casi nos hemos faltado al respeto a nosotros mismos. No es una cuestión de perder o ganar, sino de cómo pierdes o cómo ganas, y en este caso la forma de perder deja mucho que desear".