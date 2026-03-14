Puerto Portals reúne a la élite internacional en la Yanmar Dragon Gold Cup

Puerto Portals se prepara para acoger una de las grandes citas deportivas de su historia con la celebración de la Yanmar Dragon Gold Cup Puerto Portals 2026, la regata más prestigiosa y numerosa del mundo para la clase Dragon. A partir del próximo lunes, una flota formada por 66 embarcaciones procedentes de 17 países competirá en aguas de la Bahía de Palma en una prueba que, por tradición y nivel deportivo, está considerada como análoga un campeonato del mundo.

Antes del inicio oficial de la competición, este domingo se celebrará una regata de entrenamiento no puntuable destinada a que las tripulaciones tomen contacto con el campo de regatas. La señal de salida está prevista ese día a las 14.30 horas.

Una parte importante de los participantes conoce bien el escenario de competición: alrededor de un tercio de los barcos son habituales de las Puerto Portals Dragon Winter Series y han competido con frecuencia tanto en el campo de regatas de la Bahía de Palma como en las instalaciones del puerto organizador.

El capitán de Puerto Portals, Álvaro Irala, recalca la importancia del evento para la instalación mallorquina. “Acoger la Yanmar Dragon Gold Cup es el resultado de muchos años de trabajo para consolidar a Puerto Portals como sede de regatas internacionales de alto nivel. Para nosotros es un orgullo reunir aquí a la flota más importante del mundo de la clase Dragon y situar nuevamente a la Bahía de Palma en el centro del calendario internacional de vela”.

Un formato diferente

La Yanmar Dragon Gold Cup se distingue también por su formato deportivo. A diferencia de otras competiciones de la clase organizadas en Puerto Portals (como las Winter Series o la Copa del Mediterráneo), en las que pueden disputarse hasta tres mangas diarias sobre recorridos más cortos, la Gold Cup consta de una única prueba por jornada. Las reglas establecen que la competición solo es válida si se completan al menos cuatro de las seis regatas programadas. En caso contrario, el trofeo queda desierto y es devuelto a la Clyde Yacht Clubs Association, entidad organizadora de la primera edición.

Otra peculiaridad de las normas que rigen la Yanmar Dragon Gold Cup es que no hay posibilidad de descartarse el peor resultado, de modo que los pinchazos (una mala salida, un fuera de línea, una penalización…) se pagan muy caros en la clasificación general. Este formato concede un peso especial a la regularidad y a la estrategia. Las pruebas, eso sí, se disputan sobre recorridos del tipo barlovento/sotavento, como en el resto de competiciones.

Favoritos con experiencia en Puerto Portals

Entre los barcos que parten con mayores opciones figura el suizo Miss Behavior, patroneado por Jan Secher, vencedor de la última edición de la Copa del Mediterráneo disputada el pasado 22 de febrero en Puerto Portals. En la línea de salida estarán también los cuatro primeros clasificados del ranking internacional de la clase Dragon. La clasificación está encabezada por el suizo Ginkgo Racing, de Jan Ekert; seguido por el alemán Aurora, de Christoph Toepfer; el también alemán Flotter Dreier, de Dirk Neukirchen; y el portugués Easy, de Michael Zankel.

Germán Gil, miembro de la Asociación Española de la Clase Dragón y uno de los armadores históricos de la flota nacional, explica que la celebración de la Yanmar Dragon Gold Cup en Mallorca tiene un significado especial: “Es uno de los trofeos con más historia de la vela internacional. Tenerla en la Bahía de Palma es una oportunidad extraordinaria para ver reunida a la mejor flota del mundo de la clase y para demostrar el nivel organizativo que existe aquí”.

Tradición y vida social

Además de su dimensión estrictamente deportiva, la Yanmar Dragon Gold Cup mantiene un marcado carácter social y una tradición estrechamente vinculada a la historia de la propia clase desde su creación en 1937. La primera edición del trofeo se disputó ese año en Oslo, apenas nueve años después de que se botara la primera unidad del Dragón, diseñado en 1929.

Noticias relacionadas

La ceremonia inaugural del campeonato tendrá lugar el domingo 15 de marzo a las 19.00 horas en Puerto Portals.