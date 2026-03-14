Fútbol
Pilotades | El Llosetense de Tercera busca en Eivissa su cuarto triunfo seguido
El Llosetense de Tercera División busca sumar su cuarta victoria consecutiva, racha triunfal que le ha permitido escalar hasta la cuarta plaza de la tabla, en el difícil feudo de la Peña Deportiva en Eivissa. Un duelo también importante dado que si los llosetins no ganan se despedirán de alcanzar la tercera plaza. El duelo se jugará mañana, a las 12:00 horas.
El Mallorca B visita el campo del Santanyí
El resto de la jornada en Tercera es: hoy sábado, Rotlet Molinar-Formentera (16:30 horas), Binissalem-Manacor (16:30), Son Cladera-Alcúdia (17:00), Portmany-Inter Ibiza (17:00), Felanitx-Cardassar (17:00) y Collerense-Platges de Calvià (17:30); y mañana domingo, Mercadal-Constància (12:00) y Santanyí-Mallorca B (17:15).
El Sóller recibe en Can Maiol al Platges B
La jornada en la División de Honor Mallorca es: hoy sábado, Andratx B-Ferriolense (16:00), Alaró-Sineu (16:30), Inter Manacor-Campos (17:15), Son Verí-Santa Catalina Atlético (17:30) y Atlético Rafal-Recreativo La Victoria (19:30); y mañana domingo, Pòrtol-Esporles (16:15), Serverense-Alcúdia B (16:30), Sóller-Platges de Calvià B (17:30) y Sant Jordi-Arenal (18:00).
El Petra-La Unión cierra la jornada en Preferente
Vigésimo quinta jornada en Preferente: hoy sábado, Athlètic Montuïri-Xilvar (16:30), Pollença i Port-Collerense B (16:30), Consell-Porto Cristo (17:30), Espanya-Son Sardina (18:00), Can Picafort-Pla de na Tesa (18:30) y Cade Paguera-Murense (19:30); y mañana domingo, Santa María-Algaida (16:00), s’Horta-Calvià (16:30) y Petra-La Unión (17:00)..
El Balears femenino se desplaza a Zaragoza
El Balears femenino quiere seguir con su racha triunfal mañana ante el Zaragoza, en un duelo de Segunda que empezará a las 12:00.
Jornada de descanso en la Tercera femenina
La Tercera División femenina tiene jornada de descanso aunque ha habido un partido que se adelantó a este pasado jueves: Mallorca Internacional 2-0 Constància. La Liga se reanudará el fin de semana que viene.
El Constància juvenil, obligado a ganar
Recta final en la División de Honor juvenil con la disputa de la vigésimo cuarta jornada: hoy sábado, San Francisco-Zaragoza Racing (10:00) y Constància-Cornellà (12:00); y mañana domingo, Sant Cugat-Mallorca (17:00).
Entrenamientos de las selecciones de futbol sala
Las selecciones de Balears de fútbol sala siguen su preparación. La sub-12 femenina jugó ante la sub-10 masculina en el Port d’Inca y la sub-12 masculina se ejercitó en Alcúdia.
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