Paula Barceló y María Cantero ya lideran la Mallorca Sailing Center Regatta

La segunda jornada de la Mallorca Sailing Center Regatta supuso un cambio de ritmo para la flota de más de 300 barcos que compiten en la considerada antesala del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels.

La bahía de Palma presentó un menú complicado para participantes y organización. Tras el suave Embat de la jornada inaugural, el viento sopló inestable del noroeste, afectado por la lluvia en las sesiones de la mañana. El programa se redujo a una prueba en 49erFX e ILCA 6, dos tanto en ILCA 7 como en Nacra 17, y cumplió las tres previstas en 49er. La brisa se mantuvo en el rango de 4 a 7 nudos por la mañana, subiendo en intensidad a partir de las 14:30h para mantenerse en el entorno de los diez nudos.

En ILCA 6, la irlandesa Eve McMahon supo defender su liderato cosechado en la jornada previa con un cuarto en la única prueba disputada. Lidera ahora por cinco puntos respecto a la india Nethra Kumanan y diez sobre la belga Emma Plasschaert. Nikko Palou, del Real Club Náutico de Palma, compensó su irregular estreno del viernes (1+28) con un sólido segundo en la prueba de hoy y ya es sexta, primera española.

En ILCA 7, el italiano Dimitri Peroni reafirmó su actitud del día previo, con una victoria y un segundo que consolida su liderato mientras observa cómo sus rivales directos siguen engordando sus casilleros. Segundo, a 17 puntos, se coloca ahora el irlandés Fiachra McDonell (12+4 hoy), y cierra el podio provisional, a 20 del líder, el israelí Reem Pulci (2+24). Ocupa la quinta posición, como mejor español, el mallorquín Sergio García.

Imagen de una de las mangas de este sábado. / Bernardí­ Bibiloni

Tampoco hay cambios en el liderato de Nacra 17. Los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco sumaron un dos y un cinco, manteniéndose al frente de la tabla con cinco puntos de ventaja sobre los holandeses Offerman/Houtman, 13 sobre los austriacos Farese/Zöchling y 14 sobre Joan Cardona y Nicole Van der Velden, que ganaron la segunda prueba del día para ascender de la octava a la cuarta plaza provisional.

Donde sí se revolvió la clasificación fue en 49er. Los estadounidenses Nevin Snow e Ian MacDiarmid firmaron la mejor tarjeta del día (3+2+1) y descartaron el UFD del primer día para colocarse como nuevos líderes. Superan por cinco puntos a los suizos Scheiter/De Pkanta y por siete a los líderes del primer día, los polacos Buksak/Gwozdz, que hoy mostraron un rendimiento irregular (13+5+1). El mejor equipo español es el de Conrad Konitzer y Antonio Torrado, octavo y a 11 puntos del podio provisional.

También hubo cambios en 49erFX, la clase que muestra una batalla más igualada por el título en esta Mallorca Sailing Center Regatta. La mallorquina Paula Barceló y la canaria María Cantero salían al agua desde la tercera plaza de una provisional muy compacta que mostraba a los tres primeros equipos en un solo punto. Las actuales campeonas del mundo supieron sacar partido de las difíciles condiciones para anotar su segunda victoria parcial de la semana y colocarse como nuevas líderes de la categoría, aunque empatadas a puntos con sus dos inmediatas perseguidoras: las canadienses Georgina y Antonia Lewin-Lafrance (que fueron terceras hoy), y las hongkonesas Emily Grace Polson y Tiffany Mak (segundas hoy).

La Mallorca Sailing Center Regatta se resolverá el domingo con un programa que comenzará a las 11:00 horas para los 49er, 49erFX y Nacra 17, y a las 13:00h para los ILCA 6 e ILCA 7. La Mallorca Sailing Center Regatta está organizada por el Club Nàutic Arenal y el Club Marítimo San Antonio de la Playa, con la colaboración de la Real Federación Española de Vela, la Federación Balear de Vela y la Fundación Bahía Activa.