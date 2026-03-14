El Palma Futsal retoma la liga en Peñíscola

Tras certificar su clasificación para la Final Four de la Champions, el Illes Balears Palma Futsal retoma este sábado la competición liguera con su visita al Servigroup Peñíscola FS (LaLiga+ / 19:00 horas). El conjunto balear afronta el encuentro en el Pabellón Juan Vizcarro con el objetivo de volver a sumar de tres y mantenerse en la pelea por los puestos altos de la clasificación.

La Primera División llega a esta jornada 22 con una gran igualdad en la zona alta de la tabla. El equipo dirigido por Antonio Vadillo ocupa actualmente la quinta posición con 34 puntos, empatado con el Movistar Inter y a tan solo uno del tercer clasificado, el Manzanares. Además, los mallorquines cuentan con un partido aplazado ante el FC Barcelona que podría permitirles escalar posiciones en caso de victoria.

Enfrente estará un Servigroup Peñíscola que llega a la cita en la decimotercera posición con 22 puntos. El conjunto castellonense atraviesa una racha complicada tras encadenar cinco jornadas sin conocer la victoria, con un balance de tres derrotas y dos empates en sus últimos compromisos ligueros.

El equipo dirigido por Santi Valladares afrontará además el encuentro con varias ausencias importantes por sanción: Juanico, Juanqui y Gio, lo que obligará al técnico a recomponer su quinteto para el duelo ante el conjunto balear.

Por su parte, el Palma Futsal buscará recuperar la dinámica positiva mostrada en las semanas anteriores al último tropiezo liguero en Murcia. Los verde pistacho afrontan el partido con la única baja de Luan Muller, que continúa recuperándose de sus molestias en el cartílago de la rodilla.

El partido en el Juan Vizcarro supondrá además una nueva prueba de exigencia para el conjunto mallorquín antes de afrontar el próximo gran reto del calendario: la Copa de España.