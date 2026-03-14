Un nefasto Palma Futsal paga sus groseros errores defensivos en Peñíscola

El Illes Balears Palma Futsal cayó este sábado en el Pabellón Juan Vizcarro frente al Servigroup Peñíscola (7-6) en un duelo en el que pagó sus errores defensivos, algunos de ellos muy groseros. Los mallorquines reaccionaron en el tramo final, pero se quedaron a las puertas de completar la remontada en un nefasto encuentro, de los peores que ha completado el grupo de Antonio Vadillo en mucho tiempo.

La falta de tensión de los jugadores verde pistacho en momentos puntuales fue alarmante, para desquicio del entrenador jerezano, muy enfadado durante todo el encuentro por la nefasta puesta en escena de sus pupilos.

Ni treinta segundos habían transcurrido cuando Fabinho inauguró el marcador tras una gran acción ofensiva que ponía el 0-1. Sin embargo, la alegría del Palma Futsal fue efímera. El Peñíscola reaccionó con rapidez por mediación de Diego Sancho. Pese al empate temprano, el conjunto mallorquín no perdió la compostura y Charuto volvió a adelantar a los visitantes en el minuto 5 tras una excelente combinación colectiva. Cuando mejor estaba el Palma, Elías aprovechó para batir a Carlos Barrón y establecer un 2-2 con el que se llegaría al descanso, gracias en gran medida a las intervenciones salvadoras del capitán balear y a un larguero que evitó una renta mayor para los castellonenses.

La reanudación no trajo la calma ni el buen hacer que el Palma Futsal necesitaba. El vendaval ofensivo local terminó por descentrar a los mallorquines. Apenas reanudado el juego, el Peñíscola asestó dos golpes casi consecutivos por mediación de Pablo Muñoz y Flores, situando un preocupante 4-2 en el electrónico. El Palma Futsal intentó agarrarse al partido con un despliegue de fe. Fabinho recortó distancias rápidamente al rematar de cabeza una asistencia magistral de Lucão (4-3). Sin embargo, el ecuador de la segunda parte fue fatídico.

La falta de consistencia defensiva, sobre todo en jugadas a balón parado, destrozó las esperanzas del vigente campeón de Europa. Además, una pérdida de Lucão en la salida de balón permitió a Saladié anotar el 5-3. Poco después, Diego Sancho aprovechó las dudas y la ansiedad de los palmesanos para firmar el 6-3. Este escenario obligó a Antonio Vadillo a solicitar un tiempo muerto y a quemar sus naves apostando por el ataque de cinco, situando a Ernesto como portero-jugador a falta de nueve minutos para el final.

La apuesta por la superioridad numérica dio sus frutos y el Palma inició una reacción cargada de coraje que puso en duda la victoria de los locales. Primero fue Lin, quien con un disparo lejano ajustado al palo devolvió la esperanza al grupo situando el 6-4. Más tarde, Ernesto culminó una brillante jugada colectiva para apretar el marcador hasta el 6-5. Con el equipo volcado y los locales hundidos en su área, la madera se interpuso de nuevo en el camino del empate tras un potente disparo de Alisson que se estrelló en el palo.

El asedio era total y la sensación de que la igualada estaba al caer era absoluta, pero en los últimos instantes Araya anotó el séptimo tanto local tras superar a Carlos Barrón con una buena finta. Alisson logró anotar el sexto tanto balear a escasos segundos del final, manteniendo la tensión hasta una bocina que terminó por confirmar la derrota.

FICHA TÉCNICA

Servigroup Peñíscola: Gus, Elías, Pablo Muñoz, Flores y Diego Sancho. También jugaron: Saladié, Araya, Víctor Pérez, Agustín Plaza, Mathus y Acosta.

Illes Balears Palma Futsal: Carlos Barrón, Machado, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Deivão, Mateus Maia, Charuto, Alisson, Lin, Lucão, Piqueras y Deivão.

Goles: 0-1, Fabinho (min. 1); 1-1, Diego Sancho (min. 2); 1-2, Charuto (min. 5); 2-2, Elías (min. 11); 3-2, Pablo Muñoz (min. 21); 4-2, Flores (min. 23); 4-3, Fabinho (min. 24); 5-3, Saladié (min. 25); 6-3, Sancho (min. 28); 6-4, Lin (min. 30); 6-5, Ernesto (min. 33); 7-5, Araya (min. 38)

Árbitros: Carlos Panadero y Héctor Mayo. Mostraron tarjeta amarilla a Mateus Maia y Rivillos.

Pabellón: Pabellón Juan Vizcarro. 1.000 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 22 de la Primera División.