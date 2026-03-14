Marta Cardona: “Ha sido un Europeo con mucha presión, estamos satisfechos con el bronce”

La mallorquina Marta Cardona (CN Arenal) valoró de forma positiva la medalla de bronce lograda junto a Jordi Xammar en el Campeonato de Europa de la clase 470, disputado en Vilamoura (Portugal), en un campeonato marcado por el alto nivel competitivo de la flota.

“Ha sido un Europeo con una flota muy competitiva y con mucha presión, estamos satisfechos con este bronce. En las Medal Series hemos hecho una muy buena estrategia y estábamos muy conectados con el viento y con la velocidad del barco, así que el balance es muy positivo y nos vamos con buen sabor de boca”, explicó, en declaraciones facilitadas por la RFEV en su web oficial, la regatista del CN s’Arenal tras finalizar la jornada decisiva.

Cardona reconoció que el objetivo del equipo era revalidar el título continental, aunque se mostró satisfecha con el resultado conseguido. “No hemos logrado revalidar el título europeo, que es lo que nos habíamos propuesto, pero nos hemos quedado muy cerca de la plata y estamos contentos con la progresión”, señaló.

La regatista del CN Arenal también destacó la exigencia de la competición tras el intenso trabajo realizado por las tripulaciones durante la pretemporada. “Después de una pretemporada larga se ha notado que la flota ha trabajado mucho, las regatas han sido muy exigentes y el nivel ha sido muy alto”, afirmó.

Con la mirada puesta en los próximos retos del calendario, Cardona aseguró que el equipo seguirá trabajando para llegar en las mejores condiciones al Campeonato del Mundo que se disputará en agosto en Japón.