La mallorquina Marta Cardona gana el bronce en el Europeo de 470 Mixto

La mallorquina Marta Cardona (CN Arenal) ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de la clase 470 Mixto de vela, disputado en Vilamoura (Portugal), formando tripulación con Jordi Xammar (RCN Barcelona). La pareja española cerró el campeonato en tercera posición, quedándose a solo un punto de la medalla de plata, que finalmente fue para Italia.

La tripulación catalano-balear, vigente campeona del mundo y defensora del título europeo, se mantuvo durante toda la semana en los puestos de cabeza de la clasificación y llegó a la jornada final con opciones de pelear por todas las medallas. Tras las dos regatas decisivas entre las diez mejores tripulaciones, Xammar y Cardona aseguraron el tercer puesto del podio continental, sumando así su segundo metal europeo como equipo.

El título continental fue para los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris, mientras que los italianos Giacomo Ferrari y Alessandra Dubbini se hicieron con la plata.

También firmó una destacada actuación la catalana Silvia Mas (CN Arenal), que compite junto a Alejandro “Tano” de Maqua (CN El Balís), al terminar en una meritoria quinta posición absoluta. La tripulación cerró el campeonato con una gran jornada final, ganando la última manga del Europeo y sumando así su tercera victoria parcial en la competición, en lo que supone su mejor resultado internacional desde que comenzaron a navegar juntos hace apenas unos meses.

Tano de Maqua, el entrenador Juan de la Fuente y Silvia (CN s'Arenal) / RFEV

“Días exigentes físicamente”

El entrenador de la tripulación catalano-balear, Juan de la Fuente, destacó la exigencia del campeonato y el trabajo del equipo técnico. “Los últimos días han sido especialmente exigentes físicamente, con mucho remar, y los tripulantes han tenido que trabajar muy duro”, explicó, subrayando también la labor de la fisioterapeuta Pilar Clapés, que “hizo muchas horas extra para recuperar tanto a Jordi y Marta como a Silvia y Tano”.

Con este resultado, el equipo preolímpico español sitúa dos tripulaciones entre las cinco mejores del Europeo de 470 mixto, confirmando su buen inicio de temporada dentro del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.