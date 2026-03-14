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El ConectaBalear quiere seguir sumando en su visita a Valencia

Los de Alexis González, cuartos en la tabla, se miden este sábado a las 19:00 horas al quinto clasificado

Imagen del partido de ida entre el ConectaBalear y el Valencia disputado en Manacor.

Imagen del partido de ida entre el ConectaBalear y el Valencia disputado en Manacor. / ConectaBalear Manacor

Maria Quetglas

Palma

El Conectabalear CV Manacor afronta este sábado un nuevo compromiso liguero lejos de casa con la visita a la pista del Conqueridor Valencia. El encuentro, que tendrá lugar en el Polideportivo Nou Moles a las 19.00 horas, medirá a dos rivales que afrontan el partido con ambición y ganas de seguir sumando puntos.

El Valencia se encuentra en quinta posición en la clasificación, y a pesar de que la distancia de puntos entre ambos conjuntos permite al Manacor mantener con cierto margen su cuarta plaza, el equipo balear no quiere relajarse en este tramo final de la temporada.

El entrenador del conjunto manacorí, Alexis González, ha previsto un partido muy equilibrado. “Va a ser un partido igualado, somos equipos de la parte alta de la clasificación”, ha explicado, dejando claro cuál será la clave para vencer a las filas valencianas. “Nosotros tenemos que pensar en nuestro juego y mantener la agresividad y solidez en todo momento”.

El Conectabalear llega a este partido después de salir vencedor de la Copa del Rey. Sin embargo, el vestuario no se conforma y quiere seguir compitiendo al máximo nivel. En este sentido, González ha destacado la ambición que mantiene el grupo pese a haber cumplido con los objetivos iniciales. “La temporada ya es histórica para el CV Manacor, pero nosotros queremos más. Por el momento estamos cumpliendo con los objetivos planteados al principio del año. Siempre soñamos a lo grande”.

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Con esa mentalidad, el conjunto balear tratará de sumar un nuevo triunfo ante un rival que pondrá a prueba la solidez del equipo manacorí, que quiere seguir escalando posiciones.

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